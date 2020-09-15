Son dakika... Eşi, kayınvalidesi ve kayınpederini öldüren sanığın davası - Son Dakika

Adana'da 4 aylık eşi ile kayınpederi ve kayınvalidesini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan astsubayın, biri ağırlaştırılmış 3 müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Ertuğrul G, bulunduğu Adana E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sanığın avukatının da hazır bulunduğu duruşmada mahkeme heyeti, tanık O.K'yi dinledi.

Mahkeme savcısı, sanık Ertuğrul G'nin tutukluluğunun devamını, mütalaasını hazırlamak için de dava dosyasının tarafına gönderilmesini istedi.

Söz hakkı verilen Ertuğrul G, mahkemeye dilekçe gönderdiğini belirtip, HTS kayıtlarının incelenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına karar verip, duruşmayı tanıkların dinlenmesi ve HTS kayıtlarının istenmesi için erteledi. Heyet, dava dosyasını mütalaasını hazırlaması için Cumhuriyet savcısına gönderdi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi'nde 9 Temmuz 2019'da astsubay Ertuğrul G, 4 aylık eşi, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürmüştü. Sanık hakkında biri ağırlaştırılmış 3 müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.