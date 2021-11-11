Üye Girişi
Son dakika! Eşi yerine baldızını öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi - Son Dakika

Son dakika! Eşi yerine baldızını öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi

11.11.2021 11:02

Son dakika haberine göre ANKARA'da Abdulsamed Ünal (27), şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk eden eşi Zennure Ünal'ı (24) pompalı tüfekle öldürmek isterken, yanında bulunan ablası Leyla Kılınç'ı (31) öldürdü.

ANKARA'da Abdulsamed Ünal (27), şiddet gördüğü gerekçesiyle evi terk eden eşi Zennure Ünal'ı (24) pompalı tüfekle öldürmek isterken, yanında bulunan ablası Leyla Kılınç'ı (31) öldürdü. Zennure Ünal, son anda komşusunun evine sığınırken, komşu İ.P. de hafif yaralandı. Tutuklu yargılanan Abdulsamed Ünal'a baldızını öldürmekten verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, iyi hal indirimi ile müebbet hapse çevrildi. Sanığa, eşini öldürmeye teşebbüsten verilen 15 yıl hapis cezası, tahrik ve iyi hal indirimiyle 9 yıl 4 aya düşürüldü, İ.P.'yi öldürmeye teşebbüsten ise 8 yıl 4 ay hapis verildi.

Zennure Ünal, 2019'da şiddet uyguladığını iddia ettiği, 1 çocuğunun babası olan eşi Abdulsamed Ünal'dan şikayetçi oldu. Boşanmak istediğini söyleyen ve ablası Leyla Kılınç'ın, Mamak'taki evine yerleşen Zennure Ünal, eşi hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Bu durumu kabullenemeyen Abdulsamed Ünal, satın aldığı pompalı tüfekle eşinin kaldığı evin önünde pusu kurdu. Ünal, eşi ve ablası binaya girerken üzerlerine ateş açtı. Leyla Kılınç, saçmaların başına isabet etmesi sonucu olay yerinde yaşamını yetirirken, Zennure Ünal bina içerisine kaçtı. Eşinin arkasından 2 el, o sırada yardım etmek için kadını evine alan komşusu İ.P.?ye de 1 el ateş eden Ünal, olay yerinden kaçtı. Zennure Ünal yara almadan kurtulurken, İ.P. hafif yaralandı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİYLE DAVA

Abdulsamed Ünal, olaydan 4 gün sonra teyzesine ait saklandığı evde yakalandı. Ünal, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Ünal hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'mala zarar verme' suçlarından; evinde saklandığı teyzesi ve eniştesi hakkında da 'suçluyu kayırma' suçlarından dava açıldı.

EŞİNİ VE ABLASINI SUÇLADI

Ankara 33'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık Ünal, savunmasında eşinin kendisini aldattığını ileri sürdü. Ünal, Tek amacım 3 yaşındaki çocuğumu kurtarmaktı. Çocuğumu almak için gittim. Leyla bana 'Yiyorsa gel' dedi. O sırada bir el ateş ettim. Kaçan eşimin peşine binaya girdim. Birkaç el ateş ettim. Bu sırada birisi vuruldu sonra binadan çıktım. 1,5 gün bir sığınakta saklandım. Daha sonra teyzemlere giderek olayı anlattım. Birkaç gün sonra polisler gelince teslim oldum dedi.

'HAMİLEYKEN BİLE DAYAK YEDİM'

Zennure Ünal ise eşinden evlilikleri boyunca şiddet gördüğünü, hamileyken bile dayak yediğini ileri sürerek, Boşanmak istediğimi söylediğimde şiddeti daha da arttı. Yaralanmadık yerim kalmadı. Bıçaklandım, yerlerde sürüklendim. Beni, çocuğumu öldürmekle tehdit etti. Olay günü evin önüne pusu kurup ablamı öldürdü. Ben kaçarak kurtuldum. Komşumuzu yaraladı. Şikayetçiyim diye konuştu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ DELİL OLDU

Zennure Ünal'ın avukatı, sanığın cinayeti tasarlayarak işlediğini ileri sürerken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerini delil olarak sundu. Görüntülerde Ünal'ın elinde pompalı tüfekle beklediği ve ateş ettiği görüldü. Avukat, sanığın bina önünde yaklaşık 1,5 saat beklediği ve elinde pompalı tüfekle binaya girdiği anları gösteren görüntülerin, cinayetin tasarlayarak işlendiğinin kanıtı olduğunu söyledi.

'İYİ HAL' VE 'TAHRİK' İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti sanık Ünal'a 'tasarlayarak öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Bu ceza sanığın duruşmadaki davranışları nedeniyle iyi hal indirimi uygulanarak müebbet hapse çevrildi. 'Eşi kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan sanığa verilen 15 yıl hapis cezası ise tahrik ve iyi hal indirimiyle 9 yıl 4 aya indirildi. Sanığa, eşini evine alan İ.P.'yi öldürmeye teşebbüs suçundan da 8 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Zennure Ünal'ın avukatı, sanığın indirim alabilmek için eşi ve öldürdüğü ablasına iftira attığını, aldığı cezalardaki indirim yönünden Bölge Adliye Mahkemesi'ne itiraz ettiklerini belirtti.

Son dakika! Eşi yerine baldızını öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi
Son dakika! Eşi yerine baldızını öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi
Son dakika! Eşi yerine baldızını öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi
Son dakika! Eşi yerine baldızını öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi

Ağırlaştırılmış Müebbet, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Eşi yerine baldızını öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kendi sonunu hazırlıyor! Icardi, tüm mal varlığını aldattığı eşi Wanda Nara'ya devretti 11:17 Kendi sonunu hazırlıyor! Icardi, tüm mal varlığını aldattığı eşi Wanda Nara'ya devretti Canlı yayında kavga! Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu birbirine girdi 11:09 Canlı yayında kavga! Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu birbirine girdi Sanat dünyası modacı Bahar Korçan'ın ölümüyle yasa boğuldu 11:05 Sanat dünyası modacı Bahar Korçan'ın ölümüyle yasa boğuldu
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden 10:58 Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 30 ülke anlaşmayı imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak 10:47 Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 30 ülke anlaşmayı imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi 10:20 Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor 10:03 Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Müşteri, sıcak çorbayı kasiyerin yüzüne fırlattı 09:43 Müşteri, sıcak çorbayı kasiyerin yüzüne fırlattı

Son Dakika Haberleri
11:19 Eşini öldürmek isterken baldızını öldüren sanık 'iyi hal' indirimi aldı
11:14 40 bin sağlıkçı atamasında takvim belli oldu
11:09 Canlı yayında kavga! Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu birbirine girdi
11:05 Sanat dünyası modacı Bahar Korçan'ın ölümüyle yasa boğuldu
11:02 Conte, cinsel ilişki ve yeme içmeye yasak getirdi
10:58 Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi
10:53 İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti
10:39 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
10:30 HDP'nin kapatma savunması Yargıtay'a gönderildi! Başsavcı bir ay içinde mütalaa verecek
10:22 "Ekonomist olduğunuz için daha iyi bilirsiniz" diyen vatandaşa Kılıçdaroğlu'ndan manidar cevap: Erdoğan gibi değilim
Eşini öldürmek isterken baldızını öldüren sanık 'iyi hal' indirimi aldı Eşini öldürmek isterken baldızını öldüren sanık 'iyi hal' indirimi aldı         
11:19
40 bin sağlıkçı atamasında takvim belli oldu 40 bin sağlıkçı atamasında takvim belli oldu         
11:14
Dolandırıcılar, çaldıkları paranın iki katını ödeyip helallik istedi Dolandırıcılar, çaldıkları paranın iki katını ödeyip helallik istedi         
11:07
Conte, cinsel ilişki ve yeme içmeye yasak getirdi Conte, cinsel ilişki ve yeme içmeye yasak getirdi         
11:02
İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti         
10:54
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri         
10:40
Modacı Bahar Korçan yaşamını yitirdi Modacı Bahar Korçan yaşamını yitirdi         
10:18
Öğretmenin Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma         
09:53
Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor         
09:36
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Erbakan'ın Erbakan'ın "Atatürk ilkeleri" konuşması sosyal medyada yine gündem oldu! İşte o meşhur sözler         
00:06
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis         
17:31
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 11:27:30. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! Eşi yerine baldızını öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement