Son dakika! Eşime baktın dedi, pompalıyla dehşet saçtı... O anlar kamerada - Son Dakika

Eşime baktın dedi, pompalıyla dehşet saçtı... O anlar kamerada

Eşime baktın dedi defalarca ateş etti

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir şahıs eşine baktığını iddia ettiği kişiye aracın içinde defalarca pompalı tüfekle ateş etti.

Olay Gaziantep'in Ocaklar Mahallesindeki bir caddede meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, eşine baktığı gerekçesi ile başka bir şahsı otomobilin içerisinde pompalı tüfekle kurşun yağmuruna tuttu. Şahsın ölmesini bekleyen pompalı şahıs, vurduğu kişinin öldüğünü zannederek olay yerinden arabasına binerek kaçtı. Olay yerine çağrılan 112 sağlık ekibi vucüdunun çeşitli yerlerinden yaralanan şahsa olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Tüm o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Polis kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.