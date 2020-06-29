Son dakika! Eşinden emanet aldığı ormanlara 38 yıldır gözü gibi bakıyor - Son Dakika

Son dakika! Eşinden emanet aldığı ormanlara 38 yıldır gözü gibi bakıyor

Gelen son dakika haberlerine göre Manisa'nın Salihli ilçesindeki yangın gözetleme kulesinde 38 yıldır görev yapan Nurten Güler, titizliği ve özeniyle takdir topluyor.

Manisa'nın Salihli ilçesindeki yangın gözetleme kulesinde 38 yıldır görev yapan Nurten Güler, titizliği ve özeniyle takdir topluyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir

Salihli Allahdiyen Mahallesi'ndeki yangın gözetleme kulesinde çalışan Nurten Güler'in dürbünü ve telsizi, 1982 yılında trafik kazasında yaşamını yitiren eşinden emanet. O dönem yangın gözetleme kulesinde çalışan kocasının vefatının ardından Güler, ormanların güvenliği için kendisi mesai yapmaya başladı.

Aralıksız 38 yıldır yaz aylarında kulede yaşamını sürdüren Güler, 2 oğlu ile birlikte gün boyu ormanları gözetliyor.

Nurten Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada, ormanların zarar görmemesi için görevini büyük hassasiyetle yapmaya çalıştığını dile getirdi.

Çocuklarının da kulede kendisine yardımcı olduğunu anlatan Güler, "Dağları, ormanları gözetlemek hoşuma gidiyor ve bana huzur veriyor. Mahallede bana orman diye hitap ederler. İşimi çok seviyorum." diye konuştu.

Salihli Orman İşletme Müdürü Ahmet Aydın da ilçenin yaklaşık yüzde 27'sinin orman olduğunu söyledi.


Salihli'deki tek yangın gözetleme kulesini Güler'e emanet ettiklerini belirten Aydın, "Kendisi bölgedeki orman alanları takip ediyor." dedi.

Salihli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Eşinden emanet aldığı ormanlara 38 yıldır gözü gibi bakıyor - Son Dakika

Son Dakika

23:06 Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz 22:20 Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir 21:58 İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında 21:52 Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor 21:46 Ebru Şallı, vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaştı: Seni çok özledim ponçiğim 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 17:21 Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı 17:14 Artvin'de döner partisi nedeniyle korona vakaları yeniden arttı, Vali isyan etti: Aslında virüsü yedirmiş 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 15:48 Napoli, Cengiz Ünder için Roma ile masaya oturdu 15:24 Mehmetçik'e lojistik destek sağlayacak Kargo İHA'lar için 2021'de seri üretime geçilecek 14:13 Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı 12:19 Eski Survivor yarışmacısı Ersin Korkut, köpeğinin ölüm haberini aldığı dakikaları anlattı 11:37 Milli elektrikli trenin fabrika testlerine başlandı, yıl sonunda hizmete başlayacak 09:56 Koronaya yakalanan doktor, tomografi görüntüsüyle gençleri uyardı
Dünya Sağlık Örgütü'nden tüm dünyayı tedirgin eden sözler: Koronavirüs aşısını bulamayabiliriz
23:05
Başakşehir-G.Saray maçını yorumlarken reklam yapan TRT Spor spikeri Deniz Satar, alay konusu oldu
22:48
Bülent Arınç'tan FETÖ açıklaması: Belki Deniz Baykal hariç bütün siyasetçiler bunlarla bir araya gelmiştir
22:19
Gökhan Özoğuz, kızı Ayşe'nin fotoğrafını ilk kez paylaştı
22:16
Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum
22:15
İstanbul Veteriner Hekimler Odası'ndan Kurban Bayramı uyarısı: 1 milyon kişi koronavirüs riski altında
21:58
Uşak'ta motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
21:57
Cinnet getiren öğretmen 40 yıllık komşularına satırla saldırdı
21:53
Galatasaray, Belhanda'nın yerine eski Fenerbahçeli Giuliano'yu alıyor
21:52
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler, Sirte'ye binlerce paralı asker gönderdi
21:50
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 23:24:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! Eşinden emanet aldığı ormanlara 38 yıldır gözü gibi bakıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]