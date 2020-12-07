Son dakika... Eşine kızıp, havaya peş peşe ateş açan kasap gözaltına alındı - Son Dakika

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, eşiyle tatıştıktan sonra aracından havaya ateş eden kasap R.Y., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.1.27 promil alkollü çıkan kasap, karşısına çıkan domuz sürüsüne ateş ettiğini söyledi.

Olay, 155 ihbar hattına Beldibi Mahallesi orman yolunda çok sayıda silah atışı yapıldığ ihbarıyla ortaya çıktı. Marmaris ilçesinin Beldibi Mahallesi'nde kasaplık yapan R.Y., dün akşam saatlerinde eşi ile tartıştı. Ardından da otomobiline binerek hızla orman yoluna gitti. R.Y., burada rastgele havaya ateş etmeye başladı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen polis ekipleri, alkollü olan R.Y.'yi sürücü koltuğunda otururken buldu. Araç içinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca ile 9 mm çapında 81 mermi ve 1 muşta, çevrede ise 13 boş mermi kovanı bulundu. Araç, çekici yardımıyla özel otoparka çekilirken R.Y. gözaltına alındı.

'DOMUZ SÜRÜSÜNE BİR ŞARJÖR MERMİ SIKTIM'

R.Y. ifadesinde," Eşim ile tartıştım. Kendisine öfkelenerek aracıma binip uzaklaştım. Alkol aldıktan sonra Beldibi Mahallesi'ne giderken önüme yaban domuzu sürüsü çıktı ve tabancamı çıkartarak bir şarjör mermi sıktım" dediği öğrenildi. 1.27 promil alkollü çıkan ve ehliyetine el konulan R.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı Savcılık tarafından ruhsatsız tabanca bulundurmaktan ve maske takmamaktan 8 bin 400 lira para cezası kesildi. Ardından da genel güvenliği kasten tehlikeye düşürmek, alkollü araç kullanmak ve 6136 sayılı ateşli silah kanununa muhalefet suçlarından kamu davası açılarak serbest bırakıldı.