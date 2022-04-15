Son dakika: Eşini bıçaklayarak öldüren sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi - Son Dakika

Küçükçekmece'de eşini bıçakla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Üner ile tarafların avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, bir önceki celse verdiği, sanık Mehmet Üner'in "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talepli mütalaasını tekrar etti.

Söz verilen tutuklu sanık Mehmet Üner, savunmasında takdiri yüce mahkemeye bıraktığını belirterek, beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme, sanık Üner'i "eşini kasten öldürme" suçundan oy çokluğuyla ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırarak cezasında indirim uygulamadı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mahkeme başkanı, karara muhalefet şerhi koyarak sanığın eyleminin "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşini kasten öldürme" suçunu oluşturduğunu belirtti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanık Mehmet Üner'in 23 Ekim 2020'de Küçükçekmece'de kendisini aldattığından şüphelendiği eşi Sıdıka Üner'i yaklaşık 30 bıçak darbesiyle öldürdüğü belirtilmişti.

İddianamede, sanığın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek eşini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istenmişti.