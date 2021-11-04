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EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYIP ÖLDÜREN MÜHENDİS: GÖZÜM KARARMIŞTI - Son Dakika

EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYIP ÖLDÜREN MÜHENDİS: GÖZÜM KARARMIŞTI

04.11.2021 16:49

SAMSUN'da öğretmen eşi Mihrican Ekmenci'yi (46) boğazından bıçaklayıp öldüren elektrik mühendisi Oğuz Ekmenci'nin (51) yargılanmasına devam edildi.

SAMSUN'da öğretmen eşi Mihrican Ekmenci'yi (46) boğazından bıçaklayıp öldüren elektrik mühendisi Oğuz Ekmenci'nin (51) yargılanmasına devam edildi. Savunma yapan sanık Ekmenci, "Gözüm kararmıştı. Ne yapacağımı bilmiyordum. Böyle olmasını istemezdim, eşimi kesinlikle kasten öldürmek istemedim" dedi.

Olay, 14 Şubat'ta İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde meydana geldi. Elektrik mühendisi Oğuz Ekmenci ile öğretmen eşi Mihrican Ekmenci arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Oğuz Ekmenci, 2 çocuk annesi Ekmenci'yi boğazından bıçakladı. Olayın ardından ailesinin evine giden Oğuz Ekmenci, durumu anlattı. Ekmenci, ailesinin ısrarı ile polisi aradı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Mihrican Ekmenci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alınan Oğuz Ekmenci, tutuklandı.

'155'İ ARAYIP DURUMU BİLDİRDİM'

Tutuklu sanık Oğuz Ekmenci hakkında Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kasten öldürme suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bugün 2'nci kez hakim karşısına çıkan Ekmenci, yaşananları şöyle anlattı:

"Olay günü, aramızda tartışma çıktı. 'Defol git, evi terk et' diyerek bana bağırdı. Ben de koptum ve 'sen bizim başımıza bela mısın?' diyerek bir kez bıçağı vurdum. Bu sırada maktul koltukta oturuyordu. Oturduğu yerden kalktı, ben de bıçağı vurdum, kendisi koltuğa tekrar yığıldı. Elime baktığımda elimin ve bıçağın kan olduğunu gördüm. Daha sonra mutfağa girdim, elimi ve bıçağı yıkadım. Bu aşamadan sonraki olayları çok net hatırlayamıyorum. Zaten gözüm kararmıştı. Ne yapacağımı bilmiyordum, daha sonra evden ayrılıp annemlerin evine gittim. Kendilerine olayı anlattım ancak ilk başta inanmadılar. Daha sonra polisi, ambulansı aramasını istedim. Hatta 155'i arayıp durumu bildirdim. Benden adres isteyince söyleyemedim, sonra evdekiler elimden telefonu alıp adresi verdiler. 'Oğlumu ambulans gelecek' diyerek evin önüne gönderdim. Kısa bir süre sonra da polisler gelip beni evden aldılar. Olay bu şekilde gerçekleşti."

'ÖLDÜRMEK İSTEMEMİŞTİM'

Eşini öldürmek istemediğini anlatan Ekmenci, "Böyle olmasını istemezdim, eşimi kesinlikle kasten öldürmek istemedim. Bırakın öldürmeyi ondan boşanarak bile kurtulmak istemedim. Eşimi çocuklarla ayırmamak için elimden geleni yapmışken, olay günü oğlum ile kavga eden maktul öfkesini bana yönlendirdi. Yaptığım hiçbir fedakarlığın, iyiliğin karşılığını eşimden, çocuklarımdan görmedim. Savunmam bundan ibarettir" dedi.

Mahkeme, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için rapor hazırlanmasına karar vererek, duruşmayı 25 Ocak 2022 tarihine erteledi.

'EN AĞIR CEZAYI ALMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ'

Şikayetçi avukatları Esra Nur Saraçoğulları Özbey ve Anıl Demir de duruşma sonrası açıklama yaptı. Özbey, "Adli tıp, sanığın akli dengesinin yerinde olup olmadığına dair bir rapor hazırlayacak. Ayrıca olay anına ilişkin bazı eksikliklerin giderilmesi için kan analiz raporu talebimiz oldu. Sanık daha önceki celseye katılmamıştı. Sessiz ve suçunu kabul etmiş durumdaydı. Birçok kadın cinayeti sanığı gibi haksız tahrikten yararlanmak için bir savunma doğrultusunda ilerliyorlar. En ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Avukat Anıl Demir ise "Vermiş olduğu beyanlar iyi planlanmış bir tiyatro oyunundan ibaret. Tüm sivil toplum kuruluşlarını davamıza dahil olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYIP ÖLDÜREN MÜHENDİS: GÖZÜM KARARMIŞTI
EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYIP ÖLDÜREN MÜHENDİS: GÖZÜM KARARMIŞTI
EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYIP ÖLDÜREN MÜHENDİS: GÖZÜM KARARMIŞTI
EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYIP ÖLDÜREN MÜHENDİS: GÖZÜM KARARMIŞTI
EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYIP ÖLDÜREN MÜHENDİS: GÖZÜM KARARMIŞTI
EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYIP ÖLDÜREN MÜHENDİS: GÖZÜM KARARMIŞTI
EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYIP ÖLDÜREN MÜHENDİS: GÖZÜM KARARMIŞTI
EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYIP ÖLDÜREN MÜHENDİS: GÖZÜM KARARMIŞTI

Sevgililer Günü, İlkadım, Samsun, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYIP ÖLDÜREN MÜHENDİS: GÖZÜM KARARMIŞTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: EŞİNİ BOĞAZINDAN BIÇAKLAYIP ÖLDÜREN MÜHENDİS: GÖZÜM KARARMIŞTI - Son Dakika
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