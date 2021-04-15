Eşini öldürdükten sonra ormanda saklanan katil zanlısı "Kadın cinayetlerinde en az ceza nasıl alınır" diye internetten arama yapmış

Önce sırtından, sonra kalbinden bıçaklamış

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde eşini kendisini aldattığı iddiasıyla bıçaklayarak öldüren koca hakkında "eşi tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede bilgi sahibi olarak konuşan Kadir Ş., Tanju Acar'ın, eşi öldürmeden önce internetten "Kadın cinayetlerinde en az ceza nasıl alınır" diye internetten arama yaptığını iddia etti.

Fethiye Pazaryeri Mahallesi'nde Selvan Acar'ı 7 Aralık 2020'de bıçakla öldürdükten sonra kaçtığı Antalya'nın Kaş ilçesinde yakalanarak tutuklanan eşi Tanju Acar hakkında hazırlanan iddianame, Fethiye Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

"Sosyal medyadan sahte hesaplar açıp başkasıymış gibi eşiyle yazışmış"

İddianamede yer alan bilgi sahibi Kadir Ş, sanık Tanju Acar ile kaldığı cezaevinde tanıştıklarını, olayı duyunca vicdanen rahatsız olduğu için bildiklerini anlatmak istediğini belirtti.

Eşinin Tanju'dan boşanmak istediğini, sanığın çocukları olduğu için eşinden ayrılmak istemediğini kendisine anlattığını belirten Kadir Ş'nin iddianamede şu ifadelerine yer verildi:

"Tanju bana eşinin boşanma konusunda çok kararlı olduğunu söyledi. Tanju bana, eşinin boşanma konusunda çok kararlı olduğunu anlayınca eşini öldürmek için planlama yapmaya başladığını söyledi. İnternetten yaptığı kadın cinayetlerinde en az ceza nasıl alınacağı araştırmaları sonucunda aldatma durumlarında en az cezanın verildiği öğrendiğini anlattı. Eşinin kendini aldattığı süsünü verebilmek için sosyal medyadan hesaplar açıp başkasıymış gibi eşiyle yazıştı. Bunun dışında iki tane de arkadaşını ayarladı ve bu arkadaşları da eşiyle sosyal medyadan yazıştı. Sözde biriyle eşini bastığını yakın çevresine anlattı. Hatta o kişiyi bastığını, kaçtığı için yakalayamadığını çevresine inandırdı. Tanju'nun eşini bıçakladığı gün evde eşini aldattığını iddia ettiği şahıs tamamen uydurma"

Selvan Acar'ın annesi Cemile Kaya ise kızının ara sıra kendisini arayarak Tanju tarafından darp edildiğini söylediğini belirtti.

İddianamede, Tanju'nun kızına "Bugün olmazsa yarın ama mutlaka bir gün seni öldüreceğim" dediğini kendisine anlattığını aktaran Kaya, şunları kaydetti:

"Tanju bir gün beni aradı ve 'Anne Selvan'ın sevgilisi varmış. Yeni kiraladıkları evde onunla birlikte oturuyormuş. Ben gördüm' dedi. Selvan ile ayrılmadıklarını söyledi. 'Selvan beni aldatıyor. Başka birisiyle yaşıyor ama bir gün onu öldüreceğim. Göreceksiniz' dedi. Konuşmaların üzerine Selvan'ı arayıp sordum. O da 'Böyle bir şey yok. Sevgilim de yok. Olsa sana söylerdim' dedi"

"Önce sırtından, sonra kalbinden bıçaklamış"

Tanju Acar, iddianamedeki ifadesinde, bir gün eşini evde bir kişiyle cinsel ilişki yaşarken yakaladığı ve ardından tartışma yaşadıklarını ileri sürdü. Tanju Acar'ın eşinin kendisine başkalarıyla çekilmiş samimi fotoğraflar gösterdiğini, kendisine hakaret, küfür ettikten sonra kavga ettiklerini anlattığı iddianamede yer aldı.

Kavga sırasında eşinin mutfaktan eline aldığı bıçakla kendisine "Seni öldürürüm. Seni Mehmet'e öldürteceğim" dediğini iddia eden Tanju Acar, "Benim elimde de siyah renkli bir bıçak vardı. Ellerimizdeki bıçaklarla birbirimize el kol hareketi yaptık. O sırada eşimin sağ elini tutup elimdeki bıçağı sol sırtına sapladım. Eşim yan şekilde kanepeye elindeki bıçak da yere düştü. Hareket etmediğini ve nefes almadığını fark ettim ve bıçağı kalbine sapladım. Birkaç kez daha bıçakladıktan sonra ilk olarak 155'i aradım sonra tereddüt ederek telefonu kapattım. Eşyalarımı toplayıp motorla Kınık'a kaçtım" savunmasını yaptığı öğrenildi.