Son dakika! Eşini öldüren koca, 10 yıl sonra saklandığı ahırda yakalandı - Son Dakika
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Son dakika! Eşini öldüren koca, 10 yıl sonra saklandığı ahırda yakalandı

19.06.2022 15:27
Son dakika! Eşini öldüren koca, 10 yıl sonra saklandığı ahırda yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre AKSARAY'ın Ağaçören ilçesinde tartıştığı eşi Kimya Şahan'ın (22) boynunu kırarak öldüren Demirel Şahan (33), 10 yıl sonra saklandığı ahırda yakalandı.

AKSARAY'ın Ağaçören ilçesinde tartıştığı eşi Kimya Şahan'ın (22) boynunu kırarak öldüren Demirel Şahan (33), 10 yıl sonra saklandığı ahırda yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri,  Ağaçören ilçesi Kırımini köyünde 2012'nin Aralık ayında tartıştığı 2 çocuğunun annesi Kimya Şahan'ı boynunu kırarak öldürüp kaçan Demirel Şahan'ın 20 gün önce köye döndüğünü ve bir ahırda saklandığını belirledi. Ekipler, ahıra operasyon düzenledi. Ekipler, Şahan'ı ahırda özel oluşturulan kısımda yakaladı. Eşini öldürmek suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan Şahan, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Aralık, JASAT, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Eşini öldüren koca, 10 yıl sonra saklandığı ahırda yakalandı - Son Dakika

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