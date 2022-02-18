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Son Dakika | Eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika

Son Dakika | Eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

18.02.2022 16:28
Son Dakika | Eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

Son dakika haber: Başkentte şiddet nedeniyle baba evine dönen eşi Emine Yanıkoğlu'nu pompalı tüfekle öldüren Soner Yanıkoğlu'nun yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti.

Başkentte şiddet nedeniyle baba evine dönen eşi Emine Yanıkoğlu'nu pompalı tüfekle öldüren Soner Yanıkoğlu'nun yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, sanığın ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını talep etti.

Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Emine Yanıkoğlu'nun babası Temel Durgar ve annesi Şencan Durgar ile taraf avukatları katıldı. Sanık Soner Yanıkoğlu ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmada hazır edildi.

Beyanların ardından mahkeme başkanı, esasa ilişkin mütalaası için Cumhuriyet savcısına söz verdi.

Savcı, ruhsatsız av tüfeğiyle karın bölgesine iki kez ateş edip eşinin ölümüne neden olan sanığın, üzerine atılı "eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaanın ardından mahkeme başkanı, Yanıkoğlu'na mütalaaya karşı savunma için söz verdi. Tasarlayarak öldürme suçlamasını kabul etmeyen Soner Yanıkoğlu, "Tasarlayarak öldürmedim. Söylediği sözler nedeniyle bu eylemi gerçekleştirdim. Böyle olmasını istemezdim, çok pişmanım." dedi.

Mahkeme, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma için ek süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Ankara'nın Keçiören ilçesinde yaşanan olayda Soner Yanıkoğlu (22), şiddet nedeniyle baba evine giden eşi Emine Yanıkoğlu'nu (20) eve dönmeye ikna için kayınpederine gitti.

Emine Yanıkoğlu, eve dönmeyeceğini söyleyerek eşinden eşyalarını istedi. Eşyaları getirme bahanesiyle 30 Temmuz 2021'de tekrar kayınpederinin evine giden Soner Yanıkoğlu, çantada getirdiği pompalı tüfekle ateş ederek eşini öldürdü.

Olayın ardından gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Yanıkoğlu hakkında, "tasarlayarak eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Ankara 37. Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi - Son Dakika


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