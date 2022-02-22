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Son dakika! Eşini öldürüp, kayınvalidesini yaralayan sanığın cezai ehliyetine bakılacak - Son Dakika

Son dakika! Eşini öldürüp, kayınvalidesini yaralayan sanığın cezai ehliyetine bakılacak

22.02.2022 11:12
Son dakika! Eşini öldürüp, kayınvalidesini yaralayan sanığın cezai ehliyetine bakılacak

Bir son dakika haberine göre ELAZIĞ'da, boşanma aşamasında olduğu Aslıhan Alpkılınç'ı (34) bıçakla öldürüp, kayınvalidesini de yaralayan tutuklu Ali Alpkılınç (40), cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi'ne sevk edildi.

ELAZIĞ'da, boşanma aşamasında olduğu Aslıhan Alpkılınç'ı (34) bıçakla öldürüp, kayınvalidesini de yaralayan tutuklu Ali Alpkılınç (40), cezai ehliyetinin olup olmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi'ne sevk edildi.

Olay, 9 Haziran 2020'de, Rızaiye Mahallesi Şehit Astsubay Fatih Özmen Sokak'taki apartmanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Ali Alpkılınç, boşanma aşamasında olduğu Aslıhan Alpkılınç'ın kaldığı, kayınvalidesi Şule B.'nin evine gelip, kendisini 'sağlıkçı' olarak tanıttıktan sonra zorla içeri girdi. Alpkılınç, önce Aslıhan Alpkılınç'ı daha sonra ise Şule B.'yi bıçakladı. Aslıhan Alpkılınç, olay yerinde hayatını kaybetti. Şule B. de yaralı halde Ali Alpkılınç'ı bıçakladı. Evden kaçan Alpkılınç, polis tarafından sokakta kanlar içinde yere yığılmış bulundu. Hastaneye kaldırılan Ali Alpkılınç, tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde davası süren ve 'kasten öldürme' suçundan yargılanan Ali Alpkılınç, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Mahkeme heyeti, sanık Alpkılınç'ı, cezai ehliyetinin olup olmadığının öğrenilmesi için İstanbul Adli Tıp İhtisas Dairesi'ne sevk etti. Adli Tıp Dairesi'nden çıkacak sonuca göre mahkeme kararı verilecek.

Son dakika! Eşini öldürüp, kayınvalidesini yaralayan sanığın cezai ehliyetine bakılacak
Son dakika! Eşini öldürüp, kayınvalidesini yaralayan sanığın cezai ehliyetine bakılacak
Son dakika! Eşini öldürüp, kayınvalidesini yaralayan sanığın cezai ehliyetine bakılacak
Son dakika! Eşini öldürüp, kayınvalidesini yaralayan sanığın cezai ehliyetine bakılacak
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Son dakika! Eşini öldürüp, kayınvalidesini yaralayan sanığın cezai ehliyetine bakılacak Son dakika! Eşini öldürüp, kayınvalidesini yaralayan sanığın cezai ehliyetine bakılacak Eşini öldürmüştü, cezai ehliyet durumu için İstanbul'a sevk edildi Eşini öldürmüştü, cezai ehliyet durumu için İstanbul'a sevk edildi Eşini öldürmüştü, cezai ehliyet durumu için İstanbul'a sevk edildi Eşini öldürmüştü, cezai ehliyet durumu için İstanbul'a sevk edildi

İstanbul, Adli Tıp, Haziran, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Eşini öldürüp, kayınvalidesini yaralayan sanığın cezai ehliyetine bakılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Eşini öldürüp, kayınvalidesini yaralayan sanığın cezai ehliyetine bakılacak - Son Dakika
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