Son dakika... Eşini öldürüp, sevgilisini yaralayan sanığa 'tahrik' indirimi - Son Dakika

Son dakika... Eşini öldürüp, sevgilisini yaralayan sanığa 'tahrik' indirimi

13.10.2020 18:14
Son dakika... Eşini öldürüp, sevgilisini yaralayan sanığa 'tahrik' indirimi, System.String[]

Son dakika haberlerine göre YARGITAY 1'inci Ceza Dairesi, 7 yıl önce, Muğla'da ayrı yaşadığı eşi Sedef Berberoğlu'nu (26) öldürdüğü için Lütfi Sefa Berberoğlu'na Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve eşinin sevgilisi olduğu ileri sürülen Okan Duran'ı (33) öldürmeye...

YARGITAY 1'inci Ceza Dairesi, 7 yıl önce, Muğla'da ayrı yaşadığı eşi Sedef Berberoğlu'nu (26) öldürdüğü için Lütfi Sefa Berberoğlu'na Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve eşinin sevgilisi olduğu ileri sürülen Okan Duran'ı (33) öldürmeye teşebbüsten verilen 15 yıllık hapis cezasını 'tahrik indirimi' olmadığı gerekçesiyle bozdu. Yeniden yargılanan Berberoğlu'na bu defa tahrik indirimi yapılarak eşini öldürdüğü için 24 yıl; Duran'ı öldürmeye teşebbüsten ise 7 yıl hapis cezası verildi. Berberoğlu'na olayda öldürdüğü diğer kişi olan Abdullah Tekin (18) için verilen müebbet hapis cezası ise daha önce onanmıştı.

Menteşe'de çalıştığı gıda ürünleri pazarlama şirketindeki işinden çıkartılan Lütfi Sefa Berberoğlu şiddetli geçimsizlik yaşadığı bir çocuğunun annesi, eşi Sedef Berberoğlu tarafından terk edildi. Lütfi Sefa Berberoğlu, 13 Eylül 2013 gecesi ayrı yaşadığı eşi Sedef Berberoğlu'nu Muğla-Marmaris yolu Sakartepe mevkiinde otomobilde Okan Duran ve Abdullah Tekin ile gördü. Bunun üzerine otomobilinden pompalı tüfeğini alan Lütfi Sefa Berberoğlu, eşinin bulunduğu aracın yanına gitti. Berberoğlu'nun geldiğini fark eden, bir restoranda garson olarak çalıştığı öğrenilen Okan Duran koşarak kaçtı. Lütfi Sefa Berberoğlu, önce otomobile, ardından da içindeki muhasebeci eşi Sedef Berberoğlu ve Abdullah Tekin'e peş peşe ateş etti. Berberoğlu ve Tekin, hayatını kaybetti. Olayın ardından polise teslim olan Lütfi Sefa Berberoğlu, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Çifte cinayet sanığı Berberoğlu hakkında Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten ve tasarlayarak öldürmek' suçundan iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Mahkeme heyeti, 8 Aralık 2015 tarihinde görülen 12'nci duruşmada kararını verip, Berberoğlu'nu eşi Sedef Berberoğlu'nu öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis, Abdullah Tekin'i öldürmekten müebbet hapis, Okan Duran'ı öldürmeye teşebbüsten ise 15 yıl hapis cezası verdi.YARGITAY BOZDULütfi Sefa Berberoğlu'nun avukatları yerel mahkemenin kararını 'tahrik' indirimi yapılmadığı gerekçesi ile itiraz etti. Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara yapılan itiraz üzerine dosya Yargıtay'a gönderildi. Yargıtay 1'inci Dairesi, Abdullah Tekin için katil zanlısına yerel mahkeme tarafından verilen müebbet hapis cezasını onadı. Ancak boşanmak üzere olduğu eşini öldürmekten aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, mahkemenin tahrik indirimi kullanmadığı gerekçesi ile bozdu. Yargıtay bu kararına "Eşine karşı zamana yayılan kötü muameleleri sanıktan kaynaklanan bir haksızlık oluşturmakta ise de maktul Sedef Berberoğlu'nun Türk Medeni Kanunu'nun 185/3 maddesinin eşlere yüklediği sadakat yükümlülüğünü ihlal etmesi karşısında haksız tahrikte dengenin lehine bozulduğunun ve sanığa tayin edilen cezadan TCK'nın 29'uncu maddesi uyarınca makul oranda indirim yapılması gerektiği" gerekçesini gösterdi.Yargıtay 1'inci Daire Başkanlığı ayrıca yerel mahkemenin olaydan yara almadan kurtulan Sedef Berberoğlu'nun sevgilisi Okan Duran'ı öldürmeye teşebbüs eden sanık Lütfi Sefa Berberoğlu'na verdiği 15 yıl hapis cezasını, Sedef Berberoğlu'nun evli olduğunu bilmesine rağmen ilişki yaşamak sureti ile sorunların büyümesine ve sanığa yönelik tehdit ve ağır hakaretler nedeniyle haksız tahriki düzenleyen TCK'nın 29/1 maddeleri uyarınca makul bir ceza indirimi yapılması gerekirken, cezanın asgari oranda indirilmesi nedeniyle sanığa fazla ceza tayin edildiği gerekçesi ile bozdu.TOPLAM 31 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİLütfi Sefa Berberoğlu'nun Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya, öldürülen Sedef Berberoğlu'nun annesi Gülender Kan ve taraf avukatları katıldı. Tutuklu sanık Lütfi Sefa Berberoğlu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmada yer aldı. Olayın tanığı Okan Duran ise duruşmaya Mersin 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi duruşma salonundan SEGBİS aracılığıyla katıldı.Şikayetçi tanık Okan Duran, sanığı görmek istemediği için bugüne kadar duruşmalara katılmadığını söyledi. Savcılıkta ifade verdiği için duruşmalara bugüne kadar katılma gereği görmediğini anlatan Duran, Yargıtay'ın bozma kararı sonrası sanığın daha fazla ceza alması için duruşmaya katıldığını dile getirdi. Sanıktan şikayetçi olduğunu belirten Duran, sanığın kendisini ölümle tehdit ettiğini, olay günü Sakartepe'de durdukları sırada başka bir araçla gelip araçtan iner inmez kendilerine av tüfeğiyle ateş açtığını anlattı. Duran, kendisinin olay anında şarampole atlayarak, yara almadan kurtulduğunu, yukarıya çıktığı zaman Sedef Berberoğlu ve Abdullah Tekin'i başlarından vurulmuş halde gördüğünü ifade ederek, "Olay tamamen planlanmış. Lütfü bizim gideceğimiz yolu ve yeri tasarlamış. Hata yok. Tasarlayarak üçümüzü de öldürmeye teşebbüs etti." dedi.TAHRİK İNDİRİMİ İLE CEZASI TOPLAM 30 YILA İNDİSedef Berberoğlu'nun annesi Gülender Kan ise 7 yıl sonra kızını tekrar kaybetmiş gibi acı çektiğini belirterek, eski karardan dönülmemesi gerektiğini söyledi.Müşteki avukatı Kemal Ertuğrul da eski kararda mahkemenin tahrik indirimi uygulamamasının hukuka uygun bir karar olduğunu savunarak, önceki kararın yerinde olduğunu düşündüklerini ve direnilmesini talep etti.Sanık avukatı Talat Atasoy ise kendilerinin de kadın cinayetlerine karşı olduklarını fakat gerekçelerinin ortaya konulması gerektiğini düşündüklerini belirterek, bozma kararına uyulmasını istediklerini ifade etti. Sanık Lütfü Sefa Berberoğlu, tanığın anlattıklarının yalan olduğunu, olayda planlama ve tasarlama olmadığını savundu.

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararını açıklayıp, Berberoğlu'na 'tahrik' indirimi yapıp bu defa eşi Sedef Berberoğlu'nun öldürdüğü için bu defa 24 yıl hapis ve sevgilisi Okan D.'yi öldürmeye teşebbüsten ise 7 yıl hapis cezası verdi.


Son dakika... Eşini öldürüp, sevgilisini yaralayan sanığa 'tahrik' indirimi
Son dakika... Eşini öldürüp, sevgilisini yaralayan sanığa 'tahrik' indirimi

Sedef Hastalığı, Okan Duran, Yargıtay, Ceza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Eşini öldürüp, sevgilisini yaralayan sanığa 'tahrik' indirimi - Son Dakika

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