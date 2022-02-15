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Son Dakika | Eşini seyir halindeki minibüsten attıktan sonra babasını arayıp "kadın öldü" demiş - Son Dakika

Son Dakika | Eşini seyir halindeki minibüsten attıktan sonra babasını arayıp "kadın öldü" demiş

15.02.2022 09:36
Son Dakika | Eşini seyir halindeki minibüsten attıktan sonra babasını arayıp "kadın öldü" demiş

Bir son dakika haberine göre Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 13 yıllık eşi Aysel Polat'ı 3 çocuğunun gözü önünde seyir halindeki minibüsten atarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen şahısla ilgili Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 13 yıllık eşi Aysel Polat'ı 3 çocuğunun gözü önünde seyir halindeki minibüsten atarak ölümüne sebep olduğu iddia edilen şahısla ilgili Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi.

Olayla ilgili yargılanan Tuncer Polat, iddianamedeki ifadesinde eşini minibüsten attığı iddialarını reddederek "Eşimin araçtan düştüğünü 10 metre sonra dikiz aynasından gördüm, babamı arayıp 'kadın öldü' dedim" dedi.

Olay geçen geçtiğimiz 4 Kasım tarihinde Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Kılıçtaşı Köyü'nde bulunan köy konağı yakınlarında meydana geldi. 13 yıllık evli Polat çifti, 29 AAK 667 plakalı minibüsle Aysel Polat'ın Kılıçtaşı Köyü'nde ikamet eden annesi ve babasını ziyaret etmek için en büyüğü 5 yaşındaki 3 çocuklarıyla yola çıktı. Minibüs seyir halindeyken çift arasında Tuncer Polat'ın sarhoş olması ve Aysel Polat'ın eşini bu halde ailesinin karşısına çıkarmak istememesi nedeniyle tartışma çıktı.

Olayı Köy Konağı inşaatında çalışan işçiler ihbar etmiş

Kısa sürede büyüyen tartışma neticesinde iddialara göre, Tuncer Polat eşi Aysel Polat'ı köy konağı yakınlarında seyir halindeki minibüsün yolcu kapısını açarak dışarı attı. 3 çocuğunun gözü önünde eşi tarafından minibüsten atılan kadın ağır yaralandı. Köy Konağı inşaatında çalışan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ağır yaralanan kadını yapılan ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada kaburgaları ve kafatasında kırıklar oluştuğu tespit edilen Aysel Polat, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından gözaltına alınan şüpheli Tuncer Polat ise çıkarıldığı Kelkit Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağır yaralanan eşinin kaldırıldığı hastaneye gitmemiş

İddianamede eşi Aysel Polat'ın sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılmak üzere yola çıkmasının ardından 3 çocuğunu alarak olay yerinden ayrılan Tuncer Polat'ın eşinin kaldırıldığı hastaneye gitmediği belirtildi.

Tuncer Polat, iddianamede yer alan ifadesinde eşinin minibüsten düştüğünü 10 metre sonra dikiz aynasından fark ettiğini iddia ederek "Aracın kapısı arızadan dolayı açıldı. Ben eşimin araçtan düştüğünü 10 metre sonra dikiz aynasından bakınca fark ettim. Ambulansı aradım fakat ambulans 30 dakikada gelmedi. Ben de eşimin üzerini örttüm. Babamı arayıp 'kadın öldü' dedim. Eşimin üzerinden araç lastiği geçip geçmediğini hissetmedim" dedi.

Minibüsün yolcu kapısının arızalı olmadığı tespit edildi

Yapılan incelemelerde eşinin minibüsün yolcu kapısının bozuk olması nedeniyle düştüğünü iddia eden Tuncer Polat'ın 2,07 promil alkollü olduğu ve bilirkişi tarafından yapılan incelemeler neticesinde minibüsün yolcu kapısının arızalı olmadığı tespit edildi. HTS kayıtlarının incelenmesiyle 112 sağlık ekiplerini aramadığı belirlenen Tuncer Polat'ın 9 Mart'ta Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.

Olayda hayatını kaybeden Aysel Polat'ın kocası ve kayınpederi E.P tarafından sürekli psikolojik ve fiziki şiddete maruz kaldığı fakat çocukları olduğu için şikayetçi olmadığı iddia edildi. - GÜMÜŞHANE

Son Dakika | Eşini seyir halindeki minibüsten attıktan sonra babasını arayıp kadın öldü demiş

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Gümüşhane, Tragger, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Eşini seyir halindeki minibüsten attıktan sonra babasını arayıp 'kadın öldü' demiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Eşini seyir halindeki minibüsten attıktan sonra babasını arayıp "kadın öldü" demiş - Son Dakika
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