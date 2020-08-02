Son dakika! Eşinin altınlarını satarak aldığı hayvanların sayısını 5 yılda 1300'e yükseltti - Son Dakika

Son dakika! Eşinin altınlarını satarak aldığı hayvanların sayısını 5 yılda 1300'e yükseltti

Son dakika gelişmesine göre Van'da 5 yıl önce eşinin altınlarını satarak 300 küçükbaş hayvan satın alan Serkan Tatar, gözü gibi baktığı koyunların sayısını 1300'e çıkararak büyük bir sürünün sahibi olmayı başardı.

Son dakika! Eşinin altınlarını satarak aldığı hayvanların sayısını 5 yılda 1300'e yükseltti, System.String[]

Van'da 5 yıl önce eşinin altınlarını satarak 300 küçükbaş hayvan satın alan Serkan Tatar, gözü gibi baktığı koyunların sayısını 1300'e çıkararak büyük bir sürünün sahibi olmayı başardı.

Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'nde yaşayan bir çocuk babası Tatar, evlendikten sonra hayvancılık yapmaya karar verdi.

Eşinin de destek verdiği 30 yaşındaki Tatar, düğünlerinde takılan altınları satarak 300 koyun satın aldı. Birikmiş bir miktar parası ve aldığı faizsiz krediye 1500 küçükbaş hayvan kapasiteli ahır inşa eden Tatar, ailesiyle hayvancılık yapmaya başladı.

Tarım İl Müdürlüğünden de destek alan Tatar, koyun sayısını 5 yılda 1300'e çıkardı.

Sabahın erken saatlerinde meraya çıkarttığı koyunlarını özenle besleyen Tatar, gözü gibi baktığı hayvanlardan elde ettiği süt ve yünü satarak ailesini geçindiriyor.

"Doğayı ve hayvanları seviyorum"

Tatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Van'ın, hayvancılık yapılacak en verimli illerden biri olduğunu söyledi.

Küçüklüğünden bu yana doğayı ve hayvanları sevdiğini belirten Tatar, "Aklım sürekli hayvancılıkta olduğu için liseyi bitirdikten sonra üniversiteye gitmedim. Hayvancılık işine başladığımda en büyük desteği eşimden aldım. Onun altınlarını satarak küçük bir sürü kurdum. Sonra hayvanların sayısını sürekli artırdık. Eşime desteğinden dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İşini geliştirerek kent ekonomisine katkı sağlamak ve modern hayvancılık yapmak istediğini dile getiren Tatar, "2015'te evlendikten sonra hayvancılık işine girmeye karar verdim. Birikmiş biraz param ile eşimin altınları vardı. Devlet bankasından da faizsiz kredi çektim. 1500 küçükbaş hayvana yetecek bir ahır inşa ettim. 300 Norduz koyunu aldım. 5 yıl içinde 1300 koyunum oldu." dedi.

Tatar, koyunların et veriminin çok yüksek olduğunu belirterek "Hayvancılığı geliştirmem konusunda İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden cesaret aldım. Onların destekleriyle yaptığım işi geliştirdim. Yem deposu ihtiyacımız İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından karşılandı. Yaptığım hayvancılıkla ülke ekonomisine katkı sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Tatar, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.08.2020 11:09

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Eşinin altınlarını satarak aldığı hayvanların sayısını 5 yılda 1300'e yükseltti - Son Dakika
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