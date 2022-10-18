Samsun'da eşinden ayrı yaşayan şahıs, kızının evinin önüne giderek tabancayla kendini vurdu - Son Dakika
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Samsun'da eşinden ayrı yaşayan şahıs, kızının evinin önüne giderek tabancayla kendini vurdu

18.10.2022 12:57

Samsun'da 2 yıldır eşinden ayrı olan ve boşanma davaları devam eden 2 çocuk babası şahıs, kızının evinin önünde tabancayla kafasından kendini vurdu. Ağır yaralanan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da 2 yıldır eşi ile ayrı yaşadığı öğrenilen 2 çocuk babası Mustafa T. kızının evinin önüne giderek burada kaldırımda tabancayı kafasına dayayıp intihara teşebbüs etti.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Eşi Kadriye T.'nin kızının evinde toruna baktığı öğrenilen Mustafa T.'nin silahı kafasına dayayıp intihara kalkıştığını görenler durumu 112'ye haber verdi. Olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.

AĞIR YARALANDI

Polisin ikna çabaları karşısında tabancasını ateşleyen Mustafa T. kendini kafasından vurarak ağır yaraladı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Mustafa T. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da eşinden ayrı yaşayan şahıs, kızının evinin önüne giderek tabancayla kendini vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da eşinden ayrı yaşayan şahıs, kızının evinin önüne giderek tabancayla kendini vurdu - Son Dakika
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