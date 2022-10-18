Polisin ikna çabaları karşısında tabancasını ateşleyen Mustafa T. kendini kafasından vurarak ağır yaraladı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Mustafa T. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun 'da 2 yıldır eşi ile ayrı yaşadığı öğrenilen 2 çocuk babası Mustafa T. kızının evinin önüne giderek burada kaldırımda tabancayı kafasına dayayıp intihara teşebbüs etti.

Kaynak: İHA

Samsun, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da eşinden ayrı yaşayan şahıs, kızının evinin önüne giderek tabancayla kendini vurdu - Son Dakika

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