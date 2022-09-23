Olay, cumartesi günü, Mudanya ilçesi Mütareke Mahallesi'ndeki Coşkun Öz plajında meydana geldi. Damla K. (23), polis merkezini arayarak, birinin cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği ihbarında bulundu. Şikayet üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yanında eşi de bulunan Muhammed Almuhammed'i gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne götürülen şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, aynı plajda çekilmiş çok sayıda mayolu kadın fotoğrafı bulundu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Almuhammed, çıkarıldığı hakimlikçe 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

Hisarcık, Mudanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Eşiyle gittiği plajda kadınların fotoğrafını çekerken yakalanıp tutuklandı - Son Dakika

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