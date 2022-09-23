Son Dakika | Eşiyle gittiği plajda kadınların fotoğrafını çekerken yakalanıp tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | Eşiyle gittiği plajda kadınların fotoğrafını çekerken yakalanıp tutuklandı

23.09.2022 09:41
Son Dakika | Eşiyle gittiği plajda kadınların fotoğrafını çekerken yakalanıp tutuklandı

Son dakika gündem haberine göre BURSA'nın Mudanya ilçesinde, yanında eşi de varken, plajda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen Muhammed Almuhammed (34), şikayetle gözaltına alındı.

BURSA'nın Mudanya ilçesinde, yanında eşi de varken, plajda kadınların fotoğrafını çektiği iddia edilen Muhammed Almuhammed (34), şikayetle gözaltına alındı. Tutuklanan Almuhammed'in telefonunda yapılan incelemede, mayolu kadın fotoğrafları bulundu.

Olay, cumartesi günü, Mudanya ilçesi Mütareke Mahallesi'ndeki Coşkun Öz plajında meydana geldi. Damla K. (23), polis merkezini arayarak, birinin cep telefonu kamerasıyla fotoğrafını çektiği ihbarında bulundu. Şikayet üzerine olay yerine giden polis ekipleri, yanında eşi de bulunan Muhammed Almuhammed'i gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelinin cep telefonunda yapılan incelemede, aynı plajda çekilmiş çok sayıda mayolu kadın fotoğrafı bulundu.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Almuhammed, çıkarıldığı hakimlikçe 'özel hayatın gizliliğini ihlal' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Hisarcık, Mudanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Eşiyle gittiği plajda kadınların fotoğrafını çekerken yakalanıp tutuklandı - Son Dakika

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