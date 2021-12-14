Son dakika haber... Eski Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Eski Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü

14.12.2021 10:14
Son dakika haber... Eski Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü

Son dakika haberine göre Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ablası Behiye Şimşek, 56 yaşında hayatını kaybetti.

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ablası Behiye Şimşek, 56 yaşında hayatını kaybetti.

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde defnedilen Behiye Şimşek'in cenazesine Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu, Gercüş Belediye Başkanı Gündüz Günaydın ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gercüş Kaymakamı Sinanoğlu cenaze töreninin ardından Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ve ailesinin acılarını paylaştı, başsağlığı dileklerinde bulunarak, merhumeye okunan duaların ardından ziyaretlerini sonlandırdı.

(Serhan Öner/ İHA)

Son dakika haber... Eski Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü

YORUMLAR
500
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Viranşehir'de mitingde konuştu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Viranşehir'de mitingde konuştu Nebati'nin açıklamaları dış yatırımcıyı çeker mi? Nebati'nin açıklamaları dış yatırımcıyı çeker mi? Batman'da kar yağışı nedeniyle 157 yerleşim yerinde ulaşım kapandı Batman'da kar yağışı nedeniyle 157 yerleşim yerinde ulaşım kapandı

Maliye Bakanı, Mehmet Şimşek, Gercüş, Batman, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Eski Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü - Son Dakika


Son Dakika
10:41 Tren ve kamyonet çarpıştı, 41 küçükbaş hayvan telef oldu!
10:39 Haftaya yükselişle başlayan dolar 14,84 seviyelerinde işlem görüyor
10:33 Kara Kartal'da deprem! Teknik direktör Önder Karaveli istifasını verdi
10:30 FETÖ'nün sırrı, Bosna'da ortaya çıktı: Onlarca kitabı kütüphanede korunup, öğrencilere zorla okutuluyormuş
10:25 Savaşın çirkin yüzü: Ukrayna'da yağma yapanlar önce direklere bağlanıp dövülüyor, sonra teşhir ediliyor
10:21 Putin hakkında yeni iddialar: Ailesini gizli bir yeraltı kentine gönderdi, kendine uçan sığınak yaptı, nükleer savaşa hazırlanıyor
10:19 Fenerbahçe'nin yıldızı Szalai'den kötü haber var
10:18 Emekliliği beklemediler! ASELSAN'dan istifa eden mühendis çift sırt çantalarıyla dünyayı gezmeye hazırlanıyor
10:02 Ukrayna'nın Sumi kentinde kimyasal tesiste amonyak sızıntısı tespit edildi!
09:45 Bakan Bilgin'den bir iyi, bir kötü haber! Asgari ücrette ikinci zamma kapıları kapattı, 3600 ek gösterge için Mayıs dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 10:56:42. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Eski Bakan Mehmet Şimşek'in acı günü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement