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Son dakika... Eski bakan Nihat Ergün'ün babasının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika

Son dakika... Eski bakan Nihat Ergün'ün babasının cenazesi toprağa verildi

07.02.2022 15:18
Son dakika... Eski bakan Nihat Ergün'ün babasının cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberler... Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Yönetim Kurulu üyesi Nihat Ergün'ün önceki gün yaşamını yitiren babası İbrahim Ergün'ün (92) cenazesi Kocaeli'de toprağa verildi.

Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Yönetim Kurulu üyesi Nihat Ergün'ün önceki gün yaşamını yitiren babası İbrahim Ergün'ün (92) cenazesi Kocaeli'de toprağa verildi.

Ergün için Derince ilçesi Çınarlı Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Fikri Işık ve Cemil Yaman, eski Çevre ve Orman Bakanı Osman Pepe, Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile bazı siyasi partilerin ilçe başkanları ve yöneticileri katıldı.

İbrahim Ergün'ün cenazesi burada öğle vakti kılınan namazın ardından Derince Çınarlı Mezarlığı'nda defnedildi.

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Mustafa Varank, İbrahim Ergün, Nihat Ergün, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Eski bakan Nihat Ergün'ün babasının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika


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