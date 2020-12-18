Son dakika haberi | Eski bakan Tuncay Mataracı son yolculuğuna uğurlandı
18.12.2020 16:28
Edinilen son dakika haberine göre Eski bakan Tuncay Mataracı son yolculuğuna uğurlandı Korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı son yolculuğuna uğurlandı.
Eski bakan Tuncay Mataracı son yolculuğuna uğurlandı
İSTANBUL - Korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı son yolculuğuna uğurlandı.
Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı, dün korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Mataracı için de bugün Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailesi, ve siyaset camiasından isimler katıldı. 85 yaşındaki Mataracı cenaze törenin ardından defnedildi.
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