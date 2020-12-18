Eski bakan Tuncay Mataracı son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL - Korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı son yolculuğuna uğurlandı.

Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Tuncay Mataracı, dün korona virüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Mataracı için de bugün Zincirlikuyu Camii'nde ikindi namazına müteakiben cenaze töreni düzenlendi. Törene, ailesi, ve siyaset camiasından isimler katıldı. 85 yaşındaki Mataracı cenaze törenin ardından defnedildi.