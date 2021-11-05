Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ve eski Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ziyaret ettikleri Edirne'de müzeleri gezdi.

Edirne'ye gelen Müezzinoğlu ve Işık ilk olarak Necmi İğe Müzesi'ni ziyaret etti.

Sinan ve Selimiye Camisi Vakfı Genel Müdürü Mehmet Ali Esmer ile yerel tarihçi Cengiz Bulut'tan müze hakkında bilgi alan bakanlar, daha sonra Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesi ve Balkan Tarihi Müzesi olarak açılacak Hıdırlık Tabya'yı ziyaret etti.

Müezzinoğlu ve Işık cuma namazını da Selimiye Camisi'nde kıldı.

Edirne milletvekilliği de yapan Müezzinoğlu, AA muhabirine tekrar Edirne'de olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Edirne'nin Türk-İslam medeniyetinin en önemli merkezlerinden birisi olduğunu belirten Müezzinoğlu, "Edirne, Osmanlı'nın önemli bir başkenti. Tarih anlamında, kültürel mirasımız anlamında çok güzel eserleri var. Çok şeyler yapıldı ama baktığımızda daha yapılması gereken çok iş var." dedi.

Müezzinoğlu, Edirne'nin halen hak ettiği yerde olmamasının kendisini üzdüğünü ifade etti.

Edirne'nin üstüne düşülerek hak ettiği noktaya getirilmesi gerektiğini söyleyen Müezzinoğlu, "Biraz yavaş gidiyor ama gördüğüm kadarıyla iyi gidiyor. Daha güzel işler inşallah önümüzdeki dönemde de olur. Ben özellikle Edirnelilerin yaşadıkları bu değerin kıymetini bilmelerini arzu ediyorum. Zaman zaman bir burukluğumuz da Edirneli üzerinde yaşadığı değerin kıymetini de sanki çok iyi anlamıyor veya sahiplenemiyor. O da benim ayrıca bir üzüntüm." diye konuştu.

Müezzinoğlu ve Işık'a, geçmiş dönem AK Parti milletvekilleri Rafet Sezen, Mustafa Kabakcı da eşlik etti.