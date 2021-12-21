Son dakika... Eski bakanlardan İmren Aykut, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Eski bakanlardan, Çevre, Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (ÇESAV) Genel Başkanı İmren Aykut, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Cumhuriyet tarihinin seçimle göreve gelen ilk kadın bakanı olan, Çalışma, Devlet ve Çevre bakanlıkları yapan Aykut, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde birer fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Mohammed Hamoud'un "Aç kalan minik yürekler" başlıklı fotoğrafını oylayan Aykut, yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Kuşların dansı", spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Aykut, oylamada yer alan tüm fotoğrafların, fotoğrafın sanat olduğunu kanıtladığını ifade ederek AA'yı ve foto muhabirlerini tebrik etti.