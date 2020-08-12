Yeniden Refah Partisi 'nden yapılan açıklamaya göre, eski Başbakanlardan Erbakan'ın kardeşi, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın amcası Kemalettin Erbakan hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 12:21

Kaynak: AA

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