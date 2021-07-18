Son dakika: Eski DBP Gaziantep il başkanı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hazırlanan iddianame kabul edildi - Son Dakika

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve itirafçı olan eski DBP Gaziantep İl Başkanı M.V. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Güvenlik güçlerinin ikna çabasıyla terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan M.A'nın ifadesinin ardından gözaltına alınarak tutuklanan eski DBP Gaziantep İl Başkanı M.V. hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmayı talep ederek örgüt hakkında bilgi veren M.V, terör örgütü PKK/KCK faaliyetleri kapsamında kente gelen ve örgüte eleman temininden sorumlu kişilere yardım ettiğini anlattı.

İddianamede, sanığın, eleman temin edenlerin konuşmalarında terör örgütüne katılacaklar için "bin lira" şifresini kullandıklarına ilişkin sözlerine de yer verildi. "Paranı bugün değil yarın göndersem, o zamana kadar belki 3 bin lira olur" benzeri ifadelerin konuşmalarda geçtiğini söyleyen M.V'nin "Telefon görüşmelerinde bin lira olarak bahsedilen durum terör örgütüne katılacak olan bir şahıstır. Görüşme içeriğinde ertesi gün şahıs sayısının 3'e yükselebileceğinden bahsedilmektedir. Konuşmanın geçtiği gün Gazikent'ten 3'üncü şahsı da alarak Karşıyaka'ya teslim ettiğimiz gündür." ifadeleri iddianameye girdi.

Sanık hakkındaki HTS verilerinin ifadesini doğrular nitelikte olduğu belirtilen iddianamede, "Şüphelinin 2015 yılında Gaziantep'te PKK/KCK silahlı terör örgütünün şehir yapılanması içerisinde yer aldığı, örgüte eleman temin etme faaliyetleri içerisinde aktif olarak faaliyetlerde bulunduğu, eylemleri Ahmet B, İlhami İ. ve A.P. ile birlikte gerçekleştirdiği anlaşılmıştır." denildi.