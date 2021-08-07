Son Dakika | Eski Devlet Bakanı Mehmet Adnan Ekmen'in cenazesi Gercüş'te toprağa verildi

Son dakika habere göre Eski Devlet Bakanı Mehmet Adnan Ekmen'in cenazesi Batman'ın Gercüş ilçesinde toprağa verildi.

Eski Devlet Bakanı Mehmet Adnan Ekmen'in cenazesi Batman'ın Gercüş ilçesinde toprağa verildi. Meclis'te dün düzenlenen törenin ardından Ekmen'in cenazesi Gercüş'e getirildi. İlçenin Pınarbaşı Mahallesindeki Çarşı Camisi'nde düzenlenen törene, Batman Valisi Hulusi Şahin, Hasankeyf Kaymakamı Şenol Öztürk, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan, Gercüş Belediye Başbakanı Gündüz Günaydın ile ailesi ve yakınları katıldı. Ekmen'in cenazesi kılınan namazın ardından Gercüş İlçe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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