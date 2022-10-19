Eski ehliyetleri değiştirme süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı - Son Dakika
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Eski ehliyetleri değiştirme süresi 31 Aralık 2024'e uzatıldı

19.10.2022 20:12

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü tarafından 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan eski tip sürücü belgelerinin değiştirilme süresi, 31 Aralık 2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldı.

Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, 01.01.2016 tarihinden önce alınan Eski Tip Sürücü Belgelerinin değiştirme süresinin, 31.12.2022 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle uzatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 01.01.2016 tarihinde yürürlüğe giren Geçici 10 uncu maddesi "... Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilmiş olan ve 2918 sayılı Kanuna göre değiştirilmesi zorunlu olan sürücü belgelerinin değiştirme işlemleri beş yıl içerisinde tamamlanır. Gerekmesi halinde bu süre İçişleri Bakanlığınca uzatılabilir." hükmündedir.

31 ARALIK 2022 TARİHİNE KADAR UZATILDI

Bu kapsamda, ülkemizde ve dünyada 2020-2022 yılları arasında pandemi nedeniyle vatandaşlarımızın müracaat edememeleri ve nüfus müdürlüklerimizde yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla 01.01.2016 tarihinden önce düzenlenmiş olan eski tip sürücü belgelerinin değiştirme süresi, Bakanlığımızca 31.12.2022 tarihinden itibaren iki yıl süre ile uzatılmıştır."

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

  • Kimlik kartı başvurusu; nüfus cüzdanı, uluslararası aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi, memur cüzdanı, avukat kimlik kartı, askeri kimlik kartı, basın kartı veya muhtarlıkça düzenlenmiş talep belgesi gibi kimlik belgesi yerine geçen fotoğraflı belge ve bir adet biyometrik fotoğrafla yapılacak.
  • Eski ehliyet belgesi
  • Sürücü olur niteliği taşıyan sağlık raporu,
  • 1 adet biyometrik fotoğraf,
  • Nüfus Müdürlüğünde vereceğiniz parmak izi,
  • Kan grubunu belirleyen belge
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