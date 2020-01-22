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Son Dakika: Eski ehliyetlerin değiştirilmesi için verilen süre 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı
10 dakika önce
Son dakika: Eski ehliyetlerin değiştirilmesi için verilen süre 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 03:49
Eski ehliyetlerin değiştirilmesi için verilen süre 31 Aralık 2022 tarihine kadar uzatıldı.
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