Son Dakika! Eski Ekonomi Bakanı Kemal Derviş, hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son Dakika! Eski Ekonomi Bakanı Kemal Derviş, hayatını kaybetti

08.05.2023 20:44

Son dakika! Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş, 74 yaşında hayatını kaybetti. 2001 krizinin ardından ekonominin başına getirilen Derviş, uzun süredir parkinson tedavisi görüyordu.

Eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı ve eski CHP Milletvekili Kemal Derviş, 74 yaşında hayatını kaybetti. ABD'de yaşayan ve uzun süredir parkinson tedavisi gören Derviş; 2001 krizinin ardından ekonominin başına getirilmişti.

KEMAL DERVİŞ KİMDİR?

10 Ocak 1949 tarihinde İstanbul'da doğan Derviş, İngiltere'de bulunan Londra Ekonomi Okulu'ndan mezun oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Princeton Üniversitesi'nde de doktora eğitimi aldı. 1973-1976 yılları arasında da Bülent Ecevit'e danışmanlık hizmetinde bulundu. Bunun yanında ODTÜ'de de öğretim üyeliği yaptı.

2005 YILINDA İSTİFA ETTİ

1978'de Dünya Bankası'na girdi. 3 Mart 2001 tarihinde de ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı vazifesine getirildi. Daha sonra İsmail Cem ve Hüsamettin Özkan ile birlikte Yeni Türkiye Partisi'nin kuruluş çalışmalarına katıldı. Fakat bu partiye katılmayarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden milletvekili adayı oldu. 2002 yılında yapılan Türkiye genel seçimlerinde de CHP'den İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. 9 Mayıs 2005 tarihinde de görevinden istifa ederek Birleşmiş Milletler'in kalkınma programı başkanlığına atandı.

2009 yılında bu görevi Yeni Zelanda'nın eski başbakanı Helen Clark'a devretti. Kemal Derviş, Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu üyeliği görevini de yürüttü.

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