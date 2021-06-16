Son dakika: Eski emniyet müdürü Hüsrev Salmaner'in FETÖ üyeliğinden yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Ankara'da hücre evinde yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi eski emniyet müdürü Hüsrev Salmaner'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına devam edildi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ceylan ile bulunduğu cezaevinden videokonferans yöntemiyle bağlantı kurulurken, avukatı duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra sanığa esasa ilişkin savunma yapması için söz verdi.

Sanık Salmaner, yasa dışı herhangi bir eylemde bulunmadığını, örgütsel hiçbir faaliyet içerisinde yer almadığını, dosyasında da ceza almasını gerektirecek delil olmadığını iddia etti.

Savcılığın esasa ilişkin mütalaasını reddeden Salmaner, "Huzurunuzda savunma yapabilmem için süre istiyorum. Avukatımla bir kez görüşebildim, şu aşamada söyleyebileceğim pek bir şey yok. Son savunmamı duruşma salonunda yapmak istiyorum." dedi.

Avukat beyanın ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın gelecek celse duruşma salonunda hazır edilmesi için cezaevine müzekkere yazılmasına karar verdi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 30 Haziran'a erteledi.

Soruşturma geçmişi

Salmaner, 2011-2014 yılları arasında Artvin İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı. 2015'te çıkarılan KHK ile resen emekli edilen 1776 emniyet müdürü arasında yer aldı. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Salmaner'in rütbeleri geri alındı.

FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada ele geçirilen dijital belgelerde Salmaner "A5" olarak kodlanmış, bunun da örgüte sadakat ve bağlılığı en üst seviyede olan kişiler için kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

Salmaner, 8 Ekim 2020'de örgüt evine yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.