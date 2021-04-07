Eski emniyet müdürü Yüksel Sezer'e FETÖ üyeliğinden 7 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

Üzerinde başkasına ait kimlik çıkan Sezer, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığında şube müdürü, Güvenlik Daire Başkanlığında başkan yardımcısı ve Strateji Daire Başkanlığında 1. sınıf emniyet müdürü olarak görev yapmıştı.

Sanığın son sözlerinin ardından hükmü açıklayan mahkeme, Sezer'e "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Hakkındaki suçlamayı kabul etmeyen Yüksel Sezer, ByLock kullanmadığını savundu ve beraatini istedi.

Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesindeki davaya, Sezer ve avukatı katıldı.

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