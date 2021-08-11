Son dakika! Eski eşi tarafından öldürülen kadın ile annesi Mersin'de toprağa verildi - Son Dakika

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, boşandığı eşi tarafından silahla öldürülen kadın ve annesi, memleketleri Mersin'de gözyaşları arasında toprağa verildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesi Yeni Mahalle Ahmet Aliağa Bulvarı'ndaki bir apartmanda annesiyle yaşayan Gülcan Kılınç (35) ile 8 Ağustos'ta evlerine gelen boşandığı eşi A.A. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. A.A, silahla ateş ettiği Gülcan Kılınç ile kayınvalidesi Gülizar Kılınç'ı (54) öldürdü. Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Bugün sabah Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen Gülcan Kılınç ile annesi Gülizar Kılınç'ın cenazesi, karayoluyla Mersin'in merkez Toroslar ilçesindeki Güneykent Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan namazın ardından cenazeler mezarlığa defnedildi.

Aile yakınları tabutlara sarılıp gözyaşı dökerken, bazılarının da ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Gülcan Kılınç ile A.A'nın yaklaşık 3 yıl önce boşandıkları ve 3 çocukları oldukları öğrenilirken, Kılınç'ın kendisini taciz ettiği gerekçesiyle eski eşi hakkında şikayetlerde bulunduğu, birçok kere uzaklaştırma kararı aldırdığı belirtilmiş, A.A'nın psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü iddia edilmişti. - MERSİN