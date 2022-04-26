Son dakika: Eski eşini çocuğunun gözü önünde ellerini bağlayarak öldüren cani için müebbet hapis istendi - Son Dakika

Denizli'nin Çal ilçesinde eski eşini 6 yaşındaki çocuğunun gözü önünde ellerini bağlayarak pompalı tüfekle öldüren cani koca hakkında müebbet hapis cezası talebiyle açılan davanın ikinci duruşmasında erteleme kararı çıktı.

Çal ilçesine bağlı Sazak Mahallesinde 6 Mart 2021 tarihinde meydana gelen olayda; 24 yaşındaki Fatma Kovan, eski eşi Osman A. tarafından çocuğunun gözü önünde elleri bağlanarak pompalı tüfekle öldürülmüştü. Tutuklu Osman A. hakkında kasten öldürmeden müebbet hapis cezasıyla açılanan davanın ikinci duruşması Denizli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Sanık Osman A.'nın SEGBİS ile bağlandığı duruşmaya Fatma Kovan'ın babası Merol Kovan, annesi Seval Kovan ve kardeşi Muzaffer Kovan katıldı. Hakim tarafından dinlenen sanık Osman A.'nın ardından tanıklarda dinlendi. Ardından hakim olayın yaşandığı an bulunan 8 yaşındaki tanık çocuğun psikolog eşliğinde dinlenmesi için Osman A.'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı 24 Mayıs 2022 tarihine erteledi.

"Pişman olduğundan hiç bahsetmedi"

Çocuklarının gözü önünde olayın gerçekleştirdiğini ve evin içinde de tartışmanın meydana geldiğini belirten baba Merol Kovan, "Mahkememiz 24 Mayıs 2022'ye ertelendi ve karşı tarafın en ağır ceza almasını ben canı gönülden Türk milleti adına adaletten bekliyorum. Kızım bir süre önce 2020 yılında ayrılmıştı fakat sanık ailesiyle ve küçük oğluyla tehdit etti. Tabi bunu da almaya gittiğinde kızımı plan kurup hunharca şekilde elini bağlayarak ailesinin gözü önünde öldürmüştür. Önce içeride kavga etmişle sonra kızımın saçını başını yolarak dışarıya çıkartmış. Elini kolunu bağlıyor ve arkasından yakın mesafeden öldürüyor. Çocuğunun gözü önünde meydana geliyor olay. Sanık içeriden kurtulabilmek için her türlü yalan beyanda bulundu. Pişman olduğundan hiç bahsetmedi" dedi.

"Katilin elinden çocuğumu kurtardım"

8 yaşındaki torununa kendisinin baktığını ve katilin en ağır cezasını almasını istediğini söyleyen anne Seval Kovan, "Bir acılı anne, evladını kaybetmiş anne olarak adaletin böyle cinayetlerde en ağır ceza vermesini istiyorum. Acılı aile olduğumuz için 'Kadın cinayetleri artık son bulsun, bitsin' diyorum. Başka annelerinde canı yanmasın istiyorum. İçerideki pisliğin en ağır ceza almasını istiyorum. Torunum bende kalıyor zaten. Ben büyüttüm, benim yanımda kaldı. Bu pisliğin kendi ailesi bakmadı çocuğa, ben büyüttüm, ben insan içerisine koydum. En sonunda kızıma böyle katliam etti. Annesini şuanda hangi evlat özlemez ki? 8 yaşında tam anne çocuğu ama ben onu anne olarak koynumda besliyorum. Katilin elinden çocuğumu kurtardım" ifadelerini kullandı.

"Bir sonraki celsede çocuğun dinlenmesiyle bütün gerçekler ortaya çıkacaktır"

Olayın gerçekleştiği anda 6 yaşında olan çocuğun dinlenmesinin ardından gerçeklerin tamamen ortaya çıkacağını belirten avukat Melike İlknur Yurttürk, "Şuanda müşterek çocuğun dinlemesi ile ilgili hazırlık mahkemece yapılıyor. Maalesef dava konu olayımız henüz 6 yaşındaki müşterek çocuğun gözleri önünde meydana gelmişti. Bu sebeple olayda hukuki anlamda da tanık sıfatı bulunuyor. Çocuğun bu tanıklığı yaparken en az zarara maruz kalması, en az travmayla atlatması için gerekli hukuki hazırlıklar tamamlandıktan sonra 24 Mayıs 2022 tarihinde biz hukuk mücadelemize devam ediyoruz. Bir sonraki celsede çocuğun dinlenmesiyle bütün gerçekler ortaya çıkacaktır. Mahkemenin bu konuda en adaletli kararını vereceğine olan inancımız tamdır. Sonuna kadar da takip etmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - DENİZLİ