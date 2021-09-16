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Son Dakika | Eski eşini öldüren sanığın 7 yaşındaki kızı: Artık beni okuldan alan bir annem yok - Son Dakika

Son Dakika | Eski eşini öldüren sanığın 7 yaşındaki kızı: Artık beni okuldan alan bir annem yok

16.09.2021 17:01
Son Dakika | Eski eşini öldüren sanığın 7 yaşındaki kızı: Artık beni okuldan alan bir annem yok, System.String[]

Bir son dakika haberine göre KAYSERİ'de, Şükrü Efe'nin (40), boşandığı eşi Nuran Koçer'i (40) tabancayla vurarak öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle, yargılanmasına devam edildi.

KAYSERİ'de, Şükrü Efe'nin (40), boşandığı eşi Nuran Koçer'i (40) tabancayla vurarak öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle, yargılanmasına devam edildi. Duruşmada Efe'nin kızlarından Y.E. (7), "Annem beni okuldan alırdı. Artık beni okuldan alan bir annem yok. Ömür boyu cezaevinde kalmasını istiyorum. Şikayetçiyim" dedi.

Kayseri'de Şükrü Efe, 16 Şubat 2021'de boşandığı eşi Nuran Koçer ile konuşmak için 3 Mart'ta Melikgazi ilçesi Kocatepe Mahallesi'ndeki eve gitti. Şükrü Efe, çıkan tartışmada 3 çocuğunun annesi Nuran Koçer'i tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Şükrü Efe, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne 200 metre uzaklıktaki evde yakalanarak gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Şükrü Efe hakkında yürütülen soruşturma tamamlanarak, iddianame düzenlendi. Şükrü Efe hakkında, 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında sanık Şükrü Efe ile şikayetçi kızlarından 15 yaşındaki E.E., 11 yaşındaki R.E. ve 7 yaşındaki Y.E. ile ölen Nuran Koçer'in babası Sait Koçer hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmaya müdahil oldu.'BENİ KİMSE OKULDAN ALMIYOR'Ölen Nuran Koçer'in 7 yaşındaki kızı Y.E., "Annem beni okuldan alırdı. Artık beni okuldan alan bir annem yok. Tüm arkadaşlarımı anneleri okuldan alıyor ama beni annem alamıyor. Ömür boyu cezaevinde kalmasını istiyorum. Şikayetçiyim" diye konuştu.'BİZİ ANNESİZ BIRAKTI'15 yaşındaki E.E. ise, "Elini kolunu sallayarak annemi öldürdü. Bizi annesiz bıraktı. En ağır cezayı almasını ve cezaevinden çıkmamasını istiyorum. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.Sanık Şükrü Efe ise, "Diyeceğim bir şey yok. Önceki ifadelerimi tekrar ediyorum" dedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla Şükrü Efe'nin tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksikliklerini giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Jandarma tarafından mahkeme salonundan dışarı çıkarıldığı sırada sanık Efe'ye, 3 kızı tepki göstererek, "Allah belanı versin" diye bağırdı.


Son Dakika | Eski eşini öldüren sanığın 7 yaşındaki kızı: Artık beni okuldan alan bir annem yok
Son Dakika | Eski eşini öldüren sanığın 7 yaşındaki kızı: Artık beni okuldan alan bir annem yok
Son Dakika | Eski eşini öldüren sanığın 7 yaşındaki kızı: Artık beni okuldan alan bir annem yok
Son Dakika | Eski eşini öldüren sanığın 7 yaşındaki kızı: Artık beni okuldan alan bir annem yok

Ağırlaştırılmış Müebbet, Kayseri, Mahkeme, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Eski eşini öldüren sanığın 7 yaşındaki kızı: Artık beni okuldan alan bir annem yok - Son Dakika


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