Son dakika: Eski Fas Başbakanı Benkiran İsrail'le normalleşme konusunda devlete karşı tavır almayacaklarını söyledi Açıklaması - Son Dakika

Fas'ta dört yıl aradan sonra yeniden Adalet ve Kalkınma Partisinin (PJD) başına geçen eski Başbakan Abdulilah Benkiran, İsrail'le normalleşme konusunda devlete karşı tavır almayacaklarını belirtti.

Londra merkezli Şarkulevsat gazetesinin haberine göre Benkiran, partisinin Ulusal Komitesinde yaptığı konuşmada Fas için Filistin meselesinin önemini vurguladı.

Benkiran, " Cezayir'in tehditleri olmasaydı İsrail'le normalleşmede bu noktaya gelinmezdi. İsrail'le normalleşme konusunda devletin karşısında durmayacağız ve devleti kınayan bir pozisyon almayacağız." ifadesini kullandı.

Fas'ın onurlu bir ülke olduğunu ve Filistin mücadelesine destek verdiğini dile getiren Benkiran, "Faslılar ve Filistinliler kardeştir ve İslam dini Filistinlilerin yanında olmamızı söylemektedir. Ama bu, devleti kınayacağımız anlamına gelmez." diye konuştu.

Fas ile Cezayir arasındaki sorunlara da değinen Benkiran, Cezayir yönetiminin 40 yıldır Fas'ı taciz ettiğini ve petrol gelirlerini Fas'a zarar vermek için kullandığını ifade etti.

Cezayir ordusu komutanlarına seslenen Benkiran, Fas'ın kolay lokma olmadığını, iki ülke arasında savaş çıkması durumunda bunun tüm bölgeyi etkileyeceğini söyledi.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistinliler ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2002'de İkinci İntifada sırasında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Dönemin ABD Başkanı Donald Trump, 10 Aralık 2020'de Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu. Fas Kralı 6. Muhammed de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın 24-25 Kasım'da Fas'a gerçekleştirdiği ziyarette ise iki ülke arasında istihbarat, savunma sanayi, güvenlik ve eğitim gibi alanlarda iş birliği mutabakat zaptı imzalanmıştı.