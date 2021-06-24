Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı - Son Dakika

Aziz Yıldırım toplantı başlamadan bombaladı. Fenerbahçe'nin eski başkanı, basın mensuplarına toplantı öncesinde adaylık açıklamayacağını belirtip, Koç ve yönetimini eleştirdi.
İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:
"Başkan adaylığımı açıklamaya gelmedim. Mevcut yönetim ve Fenerbahçe'nin gidişatı hakkında konuşacağım.
Mahallede yönetim yapsan, bu kadar kötü yönetim olmaz. Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğüm için konuşacağım. İşler kötü gidiyorsa ben Fenerbahçe'yi savunurum."
Stadı yaptık, borç alarak yaptık. 100 milyon dolar'a yakın maliyeti oldu. Ülker Arena... Bugünkü maliyeti 130 milyon dolar. Samandıra, Dereağzı tesisleri, Fenerbahçe Koleji arazisi, Fenerbahçe TV ve yayın grubu, Fenerium, Faruk Ilgaz Tesisleri, Topuk Yaylası.
Çok sıkıntı çektim diyorsun, hapis mi yattın? Pandemide 1 hafta evden çıkmadın galiba.
Geldiklerinden beri 1 tane ağaç diktiler mi? Kulübün oraya bekçi kulübesi diktiler. Ali Koç bu kulübe niye geldiğinin farkında değil.
Fenerbahçe tarihinde 2 kez küme düşüyordu. Bir kez Ali Şen döneminde, bir kez de Ali Koç döneminde. 'Ben şampiyonluk sözü vermedim' dedi. Fenerbahçe'ye başkan olan herkes şampiyonluk sözü vermek zorundadır. Ali Koç, beyaz atlı prens olarak geldi. Pamuk Prenses'i alacak, uçuracak... Beyaz atlı prens küme düşürüyordu bizi.
Ali Koç, Beşiktaş ve Galatasaray'ın malı bizden fazla diyor. Beşiktaş'ın bir stadı var, bir de karşıda kamp tesisleri, Beşiktaş'ta bir apartman var. Galatasaray'ın yarısı Florya'da ait olan bir arsa, devletin yaptığı bir stat var.
52 tane futbolcu aldın. Para yok bu kulüpte, batmış bu kulüp. 52 tane futbolcuyu nasıl aldın? 6 tane antrenör getirdin. Biz bir oyuncu alıyorduk, hemen bildiriyorduk SPK'ya. Hani SPK nerede? Onlar da yok ortada. Fenerbahçe'nin nereye gittiğini kimse bilmiyor.
İki yılda bu kulübe 500 milyon Dolar girdi. Bu para ne oldu? 50 milyon Euro, bizim çalışmalarımız sonucunda alınan oyuncuların satışlarından gelen bonservis parası.
Seni affetmem. Seni bu seyirciyle göndereceğim, bunu bil."
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı - Son Dakika