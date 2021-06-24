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Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı - Son Dakika

Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı

24.06.2021 11:29

Son dakika: Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, basın toplantısından önce kullandığı ifadelerle yayının ne kadar sert geçeceğinin sinyalini verdi. Yıldırım, "Aday olmayacağım. Mevcut yönetimin kötü gidişatı üzerine konuşacağım. Mahalleden yönetim yapsan, bu kadar kötü yönetim olmaz. İşler kötü gidiyorsa ben Fenerbahçe'yi savunurum" dedi.

Aziz Yıldırım toplantı başlamadan bombaladı. Fenerbahçe'nin eski başkanı, basın mensuplarına toplantı öncesinde adaylık açıklamayacağını belirtip, Koç ve yönetimini eleştirdi.

İşte Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

"ADAY DEĞİLİM"

"Başkan adaylığımı açıklamaya gelmedim. Mevcut yönetim ve Fenerbahçe'nin gidişatı hakkında konuşacağım.

"FENERBAHÇE'NİN GELECEĞİ TEHLİKEDE"

Mahallede yönetim yapsan, bu kadar kötü yönetim olmaz. Fenerbahçe'nin geleceğini tehlikede gördüğüm için konuşacağım. İşler kötü gidiyorsa ben Fenerbahçe'yi savunurum."

"STAT YAPTIK"

Stadı yaptık, borç alarak yaptık. 100 milyon dolar'a yakın maliyeti oldu. Ülker Arena... Bugünkü maliyeti 130 milyon dolar. Samandıra, Dereağzı tesisleri, Fenerbahçe Koleji arazisi, Fenerbahçe TV ve yayın grubu, Fenerium, Faruk Ilgaz Tesisleri, Topuk Yaylası.

"HAPİS Mİ YATTIN, PANDEMİDE BİR HAFTA EVDE KALDIN"

Çok sıkıntı çektim diyorsun, hapis mi yattın? Pandemide 1 hafta evden çıkmadın galiba.

"1 TANE AĞAÇ DİKTİLER Mİ?"

Geldiklerinden beri 1 tane ağaç diktiler mi? Kulübün oraya bekçi kulübesi diktiler. Ali Koç bu kulübe niye geldiğinin farkında değil.

"FENERBAHÇE'Yİ KÜME DÜŞÜRÜYORDUN"

Fenerbahçe tarihinde 2 kez küme düşüyordu. Bir kez Ali Şen döneminde, bir kez de Ali Koç döneminde. 'Ben şampiyonluk sözü vermedim' dedi. Fenerbahçe'ye başkan olan herkes şampiyonluk sözü vermek zorundadır. Ali Koç, beyaz atlı prens olarak geldi. Pamuk Prenses'i alacak, uçuracak... Beyaz atlı prens küme düşürüyordu bizi.

"EZELİ RAKİPLERİN MALI BİZDEN FAZLAYMIŞ"

Ali Koç, Beşiktaş ve Galatasaray'ın malı bizden fazla diyor. Beşiktaş'ın bir stadı var, bir de karşıda kamp tesisleri, Beşiktaş'ta bir apartman var. Galatasaray'ın yarısı Florya'da ait olan bir arsa, devletin yaptığı bir stat var.

"PARA YOK, 52 TANE FUTBOLCU ALMIŞSIN"

52 tane futbolcu aldın. Para yok bu kulüpte, batmış bu kulüp. 52 tane futbolcuyu nasıl aldın? 6 tane antrenör getirdin. Biz bir oyuncu alıyorduk, hemen bildiriyorduk SPK'ya. Hani SPK nerede? Onlar da yok ortada. Fenerbahçe'nin nereye gittiğini kimse bilmiyor.

"BU KULÜBE 500 MİLYON DOLAR GİRDİ"

İki yılda bu kulübe 500 milyon Dolar girdi. Bu para ne oldu? 50 milyon Euro, bizim çalışmalarımız sonucunda alınan oyuncuların satışlarından gelen bonservis parası.

"SENİ BU SEYİRCİYLE GÖNDERECEĞİM"

Seni affetmem. Seni bu seyirciyle göndereceğim, bunu bil."

Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, cumartesi günü yapılacak seçimde başkanlığa aday olmayacağını açıkladı - Son Dakika


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