Son Dakika: Eski futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç boşandı! 3 çocuğun velayeti babaya verildi

Afganistan'da son kale de düştü! Kendini cumhurbaşkanı ilan eden isim yurt dışına kaçtı

Ayrıca üç çocuğun velayeti de baba Emre Aşık'a verildi. Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Aşık, "Artık çocuklarımla yeni hayatım beni bekliyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Emre Aşık, üç çocuğunun annesi Yağmur Aşık'a kendisini dolandırdığını, para sakladığını ve başka erkeklerle gezdiğini iddia ederek 2019 yılında çekişmeli boşanma davası açmıştı. Olaylı boşanma davaları başlayan çift, birbirine çeşitli iddialarda bulunmuş hatta Yağmur Aşık'ın eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için kiralık katil dahi tuttuğu ileri sürülmüştü.

YAĞMUR SARNIÇ SEVGİLİSİNDEN HAMİLE Mİ?

Boşanma davası sonuçlanmadan Baycan Şenürek ile aşk yaşamaya başlayan Yağmur Aşık'ın hamile olduğu iddia edildi. Aşık, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisine de "Aslan kocam" diyerek hitap ediyor. Erkek bebek beklediği ileri sürülen Yağmur Aşık, hamilelik iddiası hakkında henüz bir açıklama yapmadı.