Son Dakika: Eski futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç boşandı! 3 çocuğun velayeti babaya verildi

Eski futbolcu Emre Aşık, eşi Yağmur Aşık arasında yaklaşık üç yıldır devam eden boşanma davası karara bağlandı. Gündemden düşmeyen çekişmeli boşanma davasında mahkeme tarafların boşanmasına karar verdi.
Ayrıca üç çocuğun velayeti de baba Emre Aşık'a verildi. Duruşma çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Aşık, "Artık çocuklarımla yeni hayatım beni bekliyor" dedi.
Emre Aşık, üç çocuğunun annesi Yağmur Aşık'a kendisini dolandırdığını, para sakladığını ve başka erkeklerle gezdiğini iddia ederek 2019 yılında çekişmeli boşanma davası açmıştı. Olaylı boşanma davaları başlayan çift, birbirine çeşitli iddialarda bulunmuş hatta Yağmur Aşık'ın eşi Emre Aşık'ı öldürtmek için kiralık katil dahi tuttuğu ileri sürülmüştü.
Boşanma davası sonuçlanmadan Baycan Şenürek ile aşk yaşamaya başlayan Yağmur Aşık'ın hamile olduğu iddia edildi. Aşık, bir süredir aşk yaşadığı sevgilisine de "Aslan kocam" diyerek hitap ediyor. Erkek bebek beklediği ileri sürülen Yağmur Aşık, hamilelik iddiası hakkında henüz bir açıklama yapmadı.
Kaynak: DHA
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