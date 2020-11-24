Son dakika... Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın dolandırılması davasında sanığın beratine hükmedildi - Son Dakika

Son dakika... Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın dolandırılması davasında sanığın beratine hükmedildi

24.11.2020 13:01
Son dakika... Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın dolandırılması davasında sanığın beratine hükmedildi, System.String[]

Son dakika haberi... Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ı dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Sinan İdrizi'nin beraatine karar verildi.

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ı dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Sinan İdrizi'nin beraatine karar verildi.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Sinan İdrizi ile avukatları katıldı.

Savunma yapan sanık İdrizi, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Benim ailemde ve sülalemde dolandırıcılık olamaz. Bu bana en kötü hakarettir. Beraatimi istiyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediğine dair somut ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine hükmetti.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, iş insanı Adnan Polat'ın avukatları tarafından savcılığa yapılan başvuruda, Arnavut iş insanı Sinan İdrizi'nin petrol şirketi satma vaadiyle Polat'tan 3,5 milyon dolar ön ödeme aldığı, sözleşmenin feshedilmesine rağmen parayı geri ödemediği öne sürülerek şikayetçi olunduğu belirtilmişti.

Ticaretle uğraşan ve Türkiye ile Arnavutluk'ta şirketleri bulunduğunu beyan eden Sinan İdrizi'nin Polat'a, Arnavutluk'ta bulunan bir şirketi satın almasını teklif ettiği, görüşme sürecinde Arnavutluk Başbakanı ile görüşmeler ayarlayarak müştekinin güvenini temin ettiği ifade edilen iddianamede, İdrizi'nin, şirketin alımı için 3,5 milyon dolar peşinatın kendi hesabına yatırılmasını, yoksa şirketin belgelerinin inceletilmeyeceğini söylediği aktarılmıştı.

İddianamede, İdrizi'nin parayı aldıktan sonra hisse devri hususunda hiçbir adım atmadığı, müştekiyi oyaladığı, aldığı ve aralarındaki sözleşmelere göre iade ile yükümlü olduğu parayı iade etmediği, müştekinin iletişim çabalarına da yanıt vermediği ve bu şekilde müştekinin zararına olarak kendisine yarar sağladığı iddia edilmişti.

Polat'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan İdrizi hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlemişti.

Dolandırıcılık, Galatasaray, Adnan Polat, İstanbul, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın dolandırılması davasında sanığın beratine hükmedildi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

AK Parti kongresinde yumruklu kavga! Polis ekipleri iki grubu zor ayırdı Berdan Mardini, çocuklarıyla verdiği poza gelen yorumlara kızdı: Bırakın bu yobazlıkları Özge Ulusoy, verdiği pozla Victoria Beckham'a meydan okudu: İşine bak kardeşim Aziz Yıldırım'ın korumasının silahından çıkan kurşunla tersane çalışanı öldü Göztepe, milli takımdan mazeret sunmadan geri dönmeyen Poko'yu takımdan gönderdi Son Dakika! Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a sert tepki: Bu gafil terör propagandasını alenen yapmıştır Ünlü iş adamı şirketi için kiraladığı villayı soydu! Kapı tokmağını bile götürmüş Son Dakika: BDDK'dan bir normalleşme adımı daha: Aktif rasyosu düzenlemesi kaldırıldı
Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var Ünlü oyuncu Ceyda Ateş karnı burnunda pozuyla güzel haberi verdi: Yarın doğum var         
12:46
Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor Koronadan hayatını kaybedenlerin defnedildiği Ortaköy Mezarlığı'nda yeni mezarlar açılıyor         
12:20
Kervansaray Holding'e kayyum ataması sırasında rüşvet dağıtıldığı iddiası HSK'ya taşındı Kervansaray Holding'e kayyum ataması sırasında rüşvet dağıtıldığı iddiası HSK'ya taşındı         
12:07
Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı Son Dakika! CHP'den istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy tutuklandı         
11:41
Avukatlık ücretlerinin fiyatı değişti! İşte yeni tarife Avukatlık ücretlerinin fiyatı değişti! İşte yeni tarife         
11:24
Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş Uludağ'ın Robinson Crusoe'u koronavirüs salgınını aylar sonra dağcıdan öğrenmiş         
11:18
Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den Alaattin Çakıcı açıklaması: Benim dava arkadaşımdır; ülkücüden mafya, mafyadan da ülkücü olmaz         
11:07
Ozan Tufan'dan transfer itirafı: Crystal Palace Sörloth'u alınca benim transferim olmadı Ozan Tufan'dan transfer itirafı: Crystal Palace Sörloth'u alınca benim transferim olmadı         
10:46
23 banka ve 30 finansal kuruluş arasında protokol imzalanarak esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandı 23 banka ve 30 finansal kuruluş arasında protokol imzalanarak esnafa kredi yapılandırma kolaylığı sağlandı         
10:01
Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, Numarasını alana kadar yolcu kadını taciz eden minibüs şoförü, "Sana ev açarım" vaadinde bulunmuş         
09:51
13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti 13 yaşındaki kız çocuğunu istismar eden sapıklar, ceza alacaklarını öğrenince firar etti         
09:44
Kargocu üzerinde Kargocu üzerinde "Kırılacak" yazan paketi yerde sürükleyip fırlattı! O anlar kamerada         
09:39
Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti Evlilik yıl dönümü hediyesi 'Hacı Murat'a 200 bin lira teklif ettiler, düşünmeden reddetti         
09:12
Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti Yıllar sonra işgalden kurtarılan Ağdam'a giden Aliyev ve eşi, harap edilen camiye ayakkabılarını çıkararak girince gönülleri fethetti         
08:04
YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır YouTuber Enes Batur, kazasına yorum yapan bir kişiye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi: Belki insanlıktan nasibini alır         
00:43
Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı Dünyaca ünlü şarkıcı Rita Ora, göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı salladı         
22:59
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
20:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2020 13:06:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın dolandırılması davasında sanığın beratine hükmedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei