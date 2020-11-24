Son dakika... Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ın dolandırılması davasında sanığın beratine hükmedildi - Son Dakika

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat'ı dolandırdığı iddiasıyla yargılanan Sinan İdrizi'nin beraatine karar verildi.

İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Sinan İdrizi ile avukatları katıldı.

Savunma yapan sanık İdrizi, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Benim ailemde ve sülalemde dolandırıcılık olamaz. Bu bana en kötü hakarettir. Beraatimi istiyorum." dedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanığın üzerine atılı "nitelikli dolandırıcılık" suçunu işlediğine dair somut ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatine hükmetti.

Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, iş insanı Adnan Polat'ın avukatları tarafından savcılığa yapılan başvuruda, Arnavut iş insanı Sinan İdrizi'nin petrol şirketi satma vaadiyle Polat'tan 3,5 milyon dolar ön ödeme aldığı, sözleşmenin feshedilmesine rağmen parayı geri ödemediği öne sürülerek şikayetçi olunduğu belirtilmişti.

Ticaretle uğraşan ve Türkiye ile Arnavutluk'ta şirketleri bulunduğunu beyan eden Sinan İdrizi'nin Polat'a, Arnavutluk'ta bulunan bir şirketi satın almasını teklif ettiği, görüşme sürecinde Arnavutluk Başbakanı ile görüşmeler ayarlayarak müştekinin güvenini temin ettiği ifade edilen iddianamede, İdrizi'nin, şirketin alımı için 3,5 milyon dolar peşinatın kendi hesabına yatırılmasını, yoksa şirketin belgelerinin inceletilmeyeceğini söylediği aktarılmıştı.

İddianamede, İdrizi'nin parayı aldıktan sonra hisse devri hususunda hiçbir adım atmadığı, müştekiyi oyaladığı, aldığı ve aralarındaki sözleşmelere göre iade ile yükümlü olduğu parayı iade etmediği, müştekinin iletişim çabalarına da yanıt vermediği ve bu şekilde müştekinin zararına olarak kendisine yarar sağladığı iddia edilmişti.

Polat'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan İdrizi hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlemişti.