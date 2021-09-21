Son dakika... Eski Güney Afrika Cumhurbaşkanı Zuma, yolsuzluk davası duruşmasına katılmadı - Son Dakika

Güney Afrika'nın "mahkemeye itaatsizlik" gerekçesiyle 15 ay hapis cezasına çarptırılan eski Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, bugün görülen yolsuzluk davası duruşmasına katılmadı.

Zuma'nın avukatlarının yaptığı açıklamada, müvekkillerinin Pietermaritzburg Yüksek Mahkemesinde görülen duruşmaya sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı bildirildi.

Ulusal Savcılık Makamından (NPA) yapılan açıklamada ise sağlık raporlarının Zuma'nın mahkemeye çıkmaya elverişli olduğunu gösterdiği iddia edildi.

Hakkında yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 ayrı suçlamadan davaları devam eden Zuma, ifade vermesi yönündeki mahkeme çağrısını reddettiği için 29 Haziran'da mahkemeye itaatsizlik suçundan 15 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Zuma, Anayasa Mahkemesi tarafından alınan bu karara karşı dirense de 7 Temmuz'da Nkandla kentinde güvenlik güçlerine teslim olmuştu.

Eski Cumhurbaşkanı Zuma'nın serbest bırakılması talebiyle 9 Temmuz'da başlayan gösteriler, kısa sürede şiddet ve yağma olaylarına dönüşmüştü.

En az 340 kişinin hayatını kaybettiği olaylarda yaklaşık 200 alışveriş merkezi, 3 bin mağaza, 1400 ATM, 200 banka ve postane, 11 depo ve 8 fabrika yağmacılar tarafından hedef alınmıştı.

Zuma, 5 Eylül'de sağlık sorunları nedeniyle şartlı tahliye edilmişti.

Eski Cumhurbaşkanının hakkındaki hapis kararının iptaline yönelik başvurusu, Anayasa Mahkemesi tarafından 17 Eylül'de reddedilmişti.

Zuma mahkemenin bu kararını "anayasal diktatörlük" olarak nitelendirmişti.