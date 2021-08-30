Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin (IOC) eski başkanlarından Jacques Rogge, 79 yaşında yaşamını yitirdi.

IOC'den yapılan açıklamaya göre, komitenin 8. başkanı olarak 2001'den 2013'e kadar görev yapan Belçikalı spor adamı, 2013'te IOC Onursal Başkanı unvanını aldı.

1968, 1972 ve 1976 yıllarındaki olimpiyatlarda yelken branşında Belçika'yı temsil eden Rogge ayrıca ülkesinin ragbi milli takımında da oynadı.