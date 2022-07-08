Son dakika: Eski Japonya Başbakanı Abe'nin katilinin evinde, çok sayıda silah ele geçirildi

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin katil zanlısının evinde yapılan aramada polis, çok sayıda el yapımı silah ve patlayıcı ele geçirdi.

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe suikastine dair yeni detaylar ortaya çıktı. Daha önce Japonya Öz Savunma Kuvvetleri (SDF) bünyesinde çalıştığı öğrenilen Yamagami Tetsuya'nın (41) el yapımı silahından çıkan 2 kurşunla hayatını kaybeden Abe'nin katil zanlısının evinde arama yapan polis, çok sayıda el yapımı silah ele geçirildiğini açıkladı. Polis ayrıca evde bulunan patlayıcı madde olduğu tahmin edilen şüpheli paketlerin, imha edilmek üzere özel bir bölgeye gönderildiğini belirtti. Muhtemel bir patlama riskine karşı bölge sakinlerini tahliye eden polis ekipleri, soruşturmayı terör bağlantısı üzerine derinleştirdi.

Eski Başbakan Abe'nin ölüm nedeni netleşti

Nara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden yapılan açıklamada, yerel saatle 17.03'te hayatını kaybeden eski Başbakan Abe'nin ölüm nedeni duyuruldu. Açıklamada, kurşun yarasının kalbine ulaşacak kadar derin olduğu belirtilerek, Abe'nin ölüm nedeninin kan kaybı olduğu ifade edildi.

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe, seçim konuşması yaptığı Nara şehrinde silahlı saldırıya uğramış, olay yerinde yakalanan saldırgan, Abe'yi sevmediği için cinayeti işlediğini ancak Abe'nin politik duruşuna karşı kin beslemediğini ifade etmişti. - TOKYO