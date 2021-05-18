Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir kişi, boşandığı eski karısını öldürdükten sonra intihar etti.
Alınan bilgiye göre, Çağlayancerit ilçesinde yaşayan kocası E.B'den (41) bir süre önce boşanan G.G. (41) Pazarcık ilçesi Ahmet Bozdağ Mahallesindeki baba evine yerleşti.
Boşandığı eşinin yaşadığı eve gelen E.B, aralarında çıkan tartışmanın ardından G.G'yi pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Olay sonrası E.B, av tüfeğiyle kendisini vurarak intihar etti.
Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından cesetler, Pazarcık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika! Eski karısını öldürüp intihar etti - Son Dakika