Son dakika! Eski karısını ve sevgilisini öldürdü - Son Dakika

Muğla'nın Yatağan ilçesinde Bozdoğan karayolu üzerinde sabah erken saatlerde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, karayolu üzerindeki park halindeki aracın içerisinde silahla vurulmuş kişilerin olduğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

KADIN OLAY YERİNDE, SEVGİLİSİ HASTANEDE CAN VERDİ

İhbar sonrası bölgeye giden 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri araç içerisinde 35 yaşındaki Sevim Yılmaz isimli kadının hayatını kaybettiğini belirledi. 25 yaşındaki Özgür Dağ ise ambulansla kaldırıldığı Yatağan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ESKİ EŞ HER YERDE ARANIYOR

Eski eşi Sevim Yılmaz'ı ve sevgilisi olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Özgür Dağ'ı öldürdüğü tespit edilen Özay K. isimli şahsın olay yerinden kaçtığı tespit edildi. Olayın ardından ekipler kaçan Özay K.'nın yakalanması için geniş çaplı arama başlattı.