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Son dakika: Eski manken Firdevs Alkan Muğla'daki evinde ölü bulundu - Son Dakika

Son dakika: Eski manken Firdevs Alkan Muğla'daki evinde ölü bulundu

16.02.2022 14:36
Son dakika: Eski manken Firdevs Alkan Muğla'daki evinde ölü bulundu

Son dakika haber: Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eski manken Firdevs Alkan, evinde ölü bulundu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, eski manken Firdevs Alkan, evinde ölü bulundu.

Bitez Mahallesi 2119 Sokak'ta bir sitede yaşamını sürdüren Alkan (51), eşi tarafından evinde hareketsiz şekilde bulundu. Durum, 112 Acil Servis ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Alkan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Alkan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Bodrum, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Eski manken Firdevs Alkan Muğla'daki evinde ölü bulundu - Son Dakika


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