Son dakika: Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un yargılandığı davaya devam edildi - Son Dakika
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Son dakika: Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un yargılandığı davaya devam edildi

06.07.2022 17:02
Son dakika: Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un yargılandığı davaya devam edildi

Son dakika haberleri... İzmir Menemen Belediyesine yönelik "zimmet ve irtikap" operasyonu sonrası haklarında dava açılan eski belediye başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 25 kişinin yargılanması sürüyor.

İzmir Menemen Belediyesine yönelik "zimmet ve irtikap" operasyonu sonrası haklarında dava açılan eski belediye başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 25 kişinin yargılanması sürüyor.

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Serdar Aksoy, bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan sanıklardan Murat K, "bir kısım itiraflarda bulunmak istediğini" belirterek, Serdar Aksoy'un eski şoförü olduğunu, adaylığı döneminde ve sonrasında birlikte çalıştıklarını anlattı.

Belediyeye ait hurdalıkta bulunan eşyaların bir kısmının envanterde kayıtlı olmadığını savunan Murat K, "Serdar Aksoy da 'Envanterde kayıtlı olmayanları tereyağından kıl çeker gibi satabiliriz, 95 bin liraya bu şekilde satabiliriz' dedi. Hatta sanık, Gazi K'ye 'Hurdalar alınırken başında dur envanterde kayıtlı olmayanların alınmasını sağla, diğerlerine dokunmasınlar' diye söylemiştir. Serdar Aksoy'un hurdalardan haberi vardı. Elimde bu konularda ses kayıtları da vardır." diye konuştu.

Aksoy'un avukatı, sanık Murat K'nin bu olaydan önce müvekkiline "bana bir ev verin konuşmayayım" diyerek şantajda bulunduğunu, iddialarının doğru olmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, sanık Murat K'ye yazılı beyanda bulunmak, ileri sürdüğü konulara ilişkin kayıtları sunmak için süre verilmesine, hurdalarla ilgili bir bilirkişi heyetinden rapor düzenlenmesinin istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Menemen Belediyesinde "zimmet ve irtikap" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 20 Kasım 2020'de İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmiş, Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklanmıştı.

Suçlamalar arasında Menemen Belediyesine ait hurdalıkta yer alan eşyaların ihalesiz bir şekilde özel firmalara satıldığı, gelirinin zimmete geçirildiği iddiaları da yer almıştı.

Aksoy, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırılmış ve 25 kişi hakkında "kamu görevlisinin suçu bildirmemesi", "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçu bildirmeme" ve "zimmet" gibi suçlardan dava açılmıştı.

Tutuklu sanıkların ilk celsede adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti. Daha sonraki celsede tüm sanıkların adli kontrolleri de kaldırılmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika: Eski Menemen Belediye Başkanı Aksoy'un yargılandığı davaya devam edildi - Son Dakika

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