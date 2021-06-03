Son dakika: Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu, Marmara'daki kirliliğin önlenmesi için çözüm önerilerini anlattı Açıklaması - Son Dakika

Eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Marmara Denizi'ni deniz salyasından kurtarmanın, Ergene'ye göre çok daha kolay olduğunu belirterek, "Bütün belediyeler ve paydaşlarla birlikte, Karadeniz'e atık su veren ülkelerle de görüşülerek bu problem çözülür." dedi.

Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin en aza indirilmesi, kuraklıkla mücadele ve su kaynaklarının verimli kullanılması için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu başkanlığını da yürüten Eroğlu, Marmara Denizi'nde deniz salyası oluşumuyla ilgili TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

Sorunun çözümü için bir eylem planı hazırlanması gerektiğini belirten Eroğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a teşekkür etti. Eroğlu, yarın paydaşlarla bir toplantı yapılacağını ve Marmara Denizi için eylem planının açıklanacağını söyledi.

Yapılması gerekenleri maddeler halinde sıralayan Eroğlu, şunları kaydetti:

"Marmara Denizi'ne doğrudan ve dolaylı atık suları veren bütün belediyeler biyolojik atık su tesislerini kurmalı. Sanayi atık sularındaki azot ve fosforun giderilmesi şart. Sanayimiz az kirletici ve az su tüketen sanayi tesislerine dönüşmeli. Marmara Denizi'ne akan bütün dereler ıslah edilmeli. Katı atık bertaraf tesisi kurmayan bütün iller bu tesisleri kurmalı. Zirai mücadele ilaçlarından oluşan kirlilik kontrol edilmeli. Denetim olmadan başarıya ulaşmak mümkün değil. Sıkı bir denetim gerekiyor. Atık suların çıkışında denetim yapılmalı. Marmara'ya akan dereler ve atık sular için sürekli izleme ağı kurulmalı. Gemi ve teknelerden gelen kirlilik önlenmeli. Kıyı yapıları, akıntıları önlemeyecek şekilde yapılmalı. Karadeniz'den gelen kirliliğinin kontrolü için Karadeniz'e atık sularını veren ülkelerle görüşülerek önlem alınması sağlanmalı. Marmara Eylem Planıyla ilgili bir denetim, kontrol şeması kurularak, her bir kurumun neyi, ne zaman yapacağının takvimi belirlenmeli."

-"Bu önlemler hızla alınırsa belki bir yıl içinde temizlenir"

Eroğlu, bu önlemler alınırsa kısa kürede Marmara Denizi'nin temizleneceğine dikkati çekerek, "Bu önlemler hızla alınırsa belki bir yıl içinde temizlenir. Kirlilik kaybolunca süratli şekilde salyanın azalacağına inanıyorum." dedi.

"12 maddenin uygulanmasıyla Marmara Denizi'ni kurtarmak zor değil, Ergene'ye göre çok daha kolay. İmkansız diye bir şey yok. Sadece bilgi, tecrübe, şevk ve heyecan gerekiyor" ifadelerini kullanan Eroğlu, "Hükümetimiz, bakanlıklarımız konuya el attı. Bütün belediyeler ve paydaşlarla birlikte, Karadeniz'e atık su veren ülkelerle de görüşülerek bu problem çözülür. Gelecek nesillere daha güzel bir Türkiye, daha güzel denizler bırakmak için gayret ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Bilgi ve tecrübelerini aktarmak için nefer gibi çalışmaya hazır olduğunu dile getiren Eroğlu, Marmara'yı kesinlikle kurtaracaklarını sözlerine ekledi.