Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, seçim konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda yaralandı

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28 Ekim'de Lahor'dan beraberindeki destekçileriyle başkente doğru yola çıkan Pakistan Adalet Hareketi (PTI) lideri Han, Ghakar Mandi şehrine ulaştı. PTI lideri Han, burada yaptığı açıklamada, "Kimse bizim hareketimizin İslamabad'da sona ereceğini düşünmesin. Bu hareket seçimler yapılana kadar 10 ay sürecek." dedi. PTI Genel Sekreteri Asad Umar da 11 Kasım'da İslamabad'a ulaşacaklarını belirtti.

YÜRÜYÜŞ SIRASINDA SALDIRI DÜZENLENDİ

Ancak PTI'nın seçim yürüyüşü sırasında hesaba katılmayan bir olay yaşandı. Han'ın seçim konvoyunun ilerlediği sırada bir grup tarafından konvoya silahlı saldırı düzenlendi. Han'ın korumaları tarafından karşı ateş açılsa da eski başbakan yara almaktan kurtulamadı. Bacağından yaralanan Han, hemen hastaneye kaldırıldı.

"BU BİR SUİKAST GİRİŞİMİ"

Olayın ardından resmi bir açıklama da yapıldı. PTI yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, saldırının direkt İmran Han'ı hedef koyan bir suikast girişimi olduğu belirtildi. Açıklamada, korumaların yerinde müdahalesi sonucu girişimin başarıya ulaşamadığı ifade edildi.