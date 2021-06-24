Üye Girişi
Son dakika: Eski Pakistan Başbakanı Şerif'in hakkındaki yolsuzluk davalarına karşı yaptığı temyiz başvurusu reddedildi - Son Dakika

Son dakika: Eski Pakistan Başbakanı Şerif'in hakkındaki yolsuzluk davalarına karşı yaptığı temyiz başvurusu reddedildi

24.06.2021 17:48
Son dakika: Eski Pakistan Başbakanı Şerif'in hakkındaki yolsuzluk davalarına karşı yaptığı temyiz başvurusu reddedildi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in hakkındaki yolsuzluk davalarına karşı yaptığı temyiz başvurusu, İslamabad Yüksek Mahkemesince reddedildi.

Eski Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in hakkındaki yolsuzluk davalarına karşı yaptığı temyiz başvurusu, İslamabad Yüksek Mahkemesince reddedildi.

İslamabad Yüksek Mahkemesi, "Avenfield ve Aziziye Demir Çelik Fabrikaları" davalarındaki mahkumiyet kararlarına karşı Şerif'in yaptığı temyiz başvurusunu reddetti.

Mahkeme kararında, temyize giden tarafın adaletten kaçması sebebiyle mahkeme huzurunda dinlenme hakkını kaybettiği ve yapılan temyiz başvurusunu reddetmekten başka seçeceğin kalınmadığı belirtildi.

Kararda, Şerif'in teslim olması veya yakalanması halinde yeni bir başvuru yapabileceğine de dikkat çekildi.

Mahkeme kararı, konuyla ilgili dün Ulusal Mali Sorumluluk Bürosu (NAB) savcılarının dinlenmesinin ardından geldi.

Hakkında 3 dava açılmıştı

Panama'da bulunan "off shore" hesaplarına ait bilgilerin paylaşıldığı "Panama Belgeleri" skandalında adı geçen Şerif, 2017'de Anayasa Mahkemesince görevinden alınmıştı.

Şerif hakkında, "kaynağı belli olmayan paralarla yatırım ve satın alma işlemleri yaptığı" iddiasıyla 3 yolsuzluk ve rüşvet davası açılmıştı.

Bunlardan ilki olan Avenfield davası kapsamında, Şerif ve ailesi, yolsuzluktan elde ettikleri paralarla Londra'da lüks daireler almakla suçlanmıştı.

Temmuz 2018'de sonuçlanan davada, Şerif 10 yıl hapis cezasına çarptırılmış ancak 2 ay sonra adil yargılanmadığı ve delillerin yeterli olmadığı gerekçesiyle yeniden yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Şerif, aynı yıl aralıkta ise Aziziye Demir Çelik Fabrikaları davasında 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski Başbakanın Suudi Arabistan'daki bu fabrikanın gerçek sahibi olduğu belirtilmişti.

Şerif hakkındaki Çaudri Şeker Fabrikaları davasında ise Ekim 2018'de tutuklu yargılama kararı çıkmış, Şerif'in cezaevinden alınarak Ulusal Mali Sorumluluk Bürosunda (NAB) tutulmasına hükmedilmişti.

10 ay cezaevinde yatan Şerif, Kasım 2019'da sağlık sorunları nedeniyle tedavi görmesi için 2 aylığına serbest bırakılmıştı.

Yüksek Mahkeme, tedavi için cezaevinden 8 hafta ayrılmasına izin verilen Şerif'in, bu sürenin en fazla 4 haftasını yurt dışında geçirilebileceğine ve bu sürenin doktorların talebiyle uzatılabileceğine hükmetmişti.

Bu kararın ardından Kasım 2019'da tedavi için Londra'ya giden eski Başbakan, hala Londra'da bulunuyor.

2 Aralık 2020'de İslamabad Yüksek Mahkemesi, yolsuzlukla yargılandığı davalara katılmayan eski Başbakan Şerifi "adalet kaçağı" ilan etmişti.

Navaz Şerif, Yolsuzluk, Pakistan, Temyiz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Eski Pakistan Başbakanı Şerif'in hakkındaki yolsuzluk davalarına karşı yaptığı temyiz başvurusu reddedildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı 17:38 AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok 17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok Bankacılık sektörünün mevduatı bir haftada 4,6 milyar lira yükseldi 17:17 Bankacılık sektörünün mevduatı bir haftada 4,6 milyar lira yükseldi
Gölgede 35, güneşte 50 derece! Antika termometre ile Şanlıurfa sıcağını ölçtü 17:15 Gölgede 35, güneşte 50 derece! Antika termometre ile Şanlıurfa sıcağını ölçtü Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı 17:12 Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de 17:05 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var 15:57 AK Partili Özhaseki: Millet bizim zaafa uğradığımız gibi bir kanaate kapıldı ama yüzde 45 oyumuz var Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü 15:35 Fuhuş baskını yaptıkları evde polis yeleği bulan ekipler hayrete düştü

Son Dakika Haberleri
17:52 İngiltere cephesinden Rusya'ya donanma cevabı: Değerlerimizi savundu
17:38 AB, Belarus ekonomisine ilişkin yeni yaptırım kararı aldı
17:27 Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok
17:26 Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti
17:11 Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın son halini görenler şaşkınlıklarını saklayamadı
17:09 Rekor başvuru! YKS'ye 2.6 milyon kişi girecek
17:09 UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem
17:05 Dünyaca ünlü banka yıl sonu dolar/TL beklentisini 9 TL'den 9,30 TL'ye çıkarttı
17:05 Altının kilogramı 499 bin 500 liraya çıktı
17:04 Son Dakika: Şampiyonlar Ligi maçları artık Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Exxen'de
İngiltere cephesinden Rusya'ya donanma cevabı: Değerlerimizi savundu İngiltere cephesinden Rusya'ya donanma cevabı: Değerlerimizi savundu         
17:52
Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar Defineciler yer altı şehrini ortaya çıkardılar         
17:33
Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti Uzun zaman sonra sessizliğini bozan Aziz Yıldırım, sosyal medyada tepki çekti         
17:26
Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu Kan izlerini takip eden aile, su kuyusunda 21 yaşındaki gencin cansız bedenini buldu         
17:16
Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama Aşının ardından görülen kalp kası iltihabına ilişkin ABD İlaç Dairesi'nden rahatlatan açıklama         
17:14
UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem UEFA, deplasman golü kuralını kaldırdı! Futbolda yeni dönem         
17:09
Başkan adayının, Başkan adayının, "Caner'i tesisin tuvaletine bile sokma" ifadelerinin ardından Ali Koç dondu kaldı         
16:19
Yaz dizisiyle tanındı ama Z kuşağı onu epeydir biliyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber Yaz dizisiyle tanındı ama Z kuşağı onu epeydir biliyor! Serra Arıtürk'ün eski sevgilisi ünlü bir Youtuber         
15:48
'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı 'Bugün seçim olsa kime oy verirsiniz?' anketi yapıldı! Başkan Ali Koç, rakibi Aziz Yıldırım'a fark attı         
15:29
Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı Bakan Karaismailoğlu ile aynı anda Kanal İstanbul proje alanını ziyarete giden İmamoğlu espriyi patlattı         
15:27
Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi Vinçten düşen Burak, 400 TL için canından olmuş! Ekmeğinin peşindeydi         
14:46
Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor Sürücülerin en çok muzdarip olduğu konuda düzenleme gerçekleşti: Otoyollarda hız limitleri değişiyor         
14:35
Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti Dikim makinesinin ücreti yüksek olunca ahşaptan kendisi üretti         
14:30
Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu Kovid-19 teşhisini 10 saniyede yapan yerli test kullanıma sunuldu         
14:11
Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü Efsane sahneyi canlandıran ikili, denizin ortasında dakikalarca öpüştü         
12:29
Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
09:18
Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi         
21:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 17:59:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Eski Pakistan Başbakanı Şerif'in hakkındaki yolsuzluk davalarına karşı yaptığı temyiz başvurusu reddedildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement