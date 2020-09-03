Son Dakika: Eski Savcı İsmail Aksoy'a Fetö üyeliğinden 10 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika

"FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan ve davası İstinaf Mahkemesi'de usulen bozulan eski savcı İsmail Aksoy , yeniden yapılan yargılamada "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yine 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 17-25 Aralık kumpaslarından sonra örgüt elebaşı Fetullah Gülen hakkında 2014 yılında açılan soruşturma verilen takipsizlik kararını yetkisiz olduğu halde onaylayan, Zirve Yayınevi cinayeti soruşturmasına bakan eski savcı İsmail Aksoy, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığı davanın İstinaf Mahkemesi'de usulen bozulmasının ardından yeniden yapılan yargılamada hakim karşısına çıktı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık İsmail Aksoy, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti kararında, sanık İsmail Aksoy'un "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan ise suçu işleniş biçimi, örgüt içindeki konumu, örgüte olan bağlılığı, olayın özelliği, suç konusunun önem ve değeriyle suçla oluşan zararın ağırlığını dikkate alarak önce 7 yıl hapis cezası kararı verdi. Heyet, eyleminin terör suçu olması sebebiyle verilen cezayı artırarak sanık Aksoy'u 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık Aksoy'un fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki savunmaları ile pişmanlık gösterir bir tavır sergilemediğini dikkate alan heyet, cezasından herhangi bir indirim yapmadı. Sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmedildi.

ÜÇ SUÇTAN BERAATÖte yandan sanık İsmail Aksoy hakkında "Anayasayı ihlal", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından hakkında kamu davası açılmışsa da sanığın atılı suçu işlemediğinin sabit olduğunu belirterek beraatine karar verildi.

İDDİANAMEİddianamede, 17-25 Aralık olaylarından sonra 22 Ocak 2014 tarihinde FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında yapılan şikayet sonrasında Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen ve FETÖ'den yargılanan Ş.G tarafından takipsizlik kararı verildiği belirtilerek, bu kararın yetkisi olmadığı halde yine meslekten ihraç edilen sanık İsmail Aksoy tarafından UYAP'tan "görüldü" işlemi yapılarak onaylandığı vurgulanarak, "Bu şekilde eski savcılar Ş.G ve İsmail Aksoy'un görevlerini kötüye kullanarak Fetullah Gülen'i, hakkındaki iddialara ilişkin olarak yargı marifetiyle akladıkları anlaşılmıştır." deniliyordu. Sanık İsmail Aksoy'un bu kararla FETÖ/PDY silahlı terör örgütü lehine usulsüz işlemler yaptığının tespit edildiği belirtiliyordu. İddianamede, sanık Aksoy'un Malatya'da özel yetkili cumhuriyet savcısı olarak, Ergenekon soruşturmasına dahil edilen "Zirve Yayınevi" davasının soruşturmasını yürüterek ek iddianame düzenlediği belirtilerek, "Fetullah Gülen'in talimatları doğrultusunda ve tam bir itaatle 'yargının kararı' veya 'takdiri' kılıfı altında söz konusu soruşturmanın tüm aşamalarında örgütsel amaç doğrultusunda hareket ettiği, süreçte birçok hukuksuzluğa imza attığı, birçok kişinin mağduriyetine sebebiyet verdiği" kaydediliyordu. İddianamede, sanık Aksoy'un FETÖ'ün adeta silah olarak kullandığı yargı yapılanmasının en mahrem sınıfı olan özel yetkili (kapatılan) cumhuriyet savcısı olarak yerleştirildiği de anlatılıyordu.

- İstanbul