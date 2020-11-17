Son dakika! Eski Sırp polis, Bosna Hersek'te gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika! Eski Sırp polis, Bosna Hersek'te gözaltına alındı

17.11.2020 17:53
Son dakika! Eski Sırp polis, Bosna Hersek'te gözaltına alındı, System.String[]

Son dakika haberler: Bosna Hersek Savcılığı, Bosna Hersek polisinin eski bir Sırp polisi Dusan Culibrk'in Bosna savaşında 51 sivilin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına aldığını açıkladı.

Bosna Hersek Savcılığı, Bosna Hersek polisinin eski bir Sırp polisi Dusan Culibrk'in Bosna savaşında 51 sivilin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına aldığını açıkladı.

ABD'nin desteği ile 1995 yılında imzalanan Dayton Anlaşması'nın ardından Bosna Hersek ve Sırbistan arasındaki savaş sona ermişti. Fakat savaşın sona ermesine rağmen savaş suçlularının takibi ise halen devam ediyor. Bosna Hersek Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, Bosna Hersek polisinin eski bir Sırp polis memuru Dusan Culibrk'in, Bosna Savaşı'nda 51 sivili öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına aldığını bildirdi. 50 yaşındaki Dusan Culibrk, 1992 yılı Temmuz ayında yasadışı olarak gözaltına alınarak Omarska kampına götürülen 44 sivilin öldürmekle suçlanıyor.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, Culibrk'in Bosna Hersek'in Bosanska Krupa kentinde görev yapan Sırp idaresindeki yedek polis gücünün bir üyesi olduğu ve Culibrk'in diğer Sırp polis memurları ile birlikte 44 kişilik bir sivil grubunu, Lisac toplu mezarına götürerek öldürdüğü belirtildi. Kurbanların cansız bedenlerine ait kalıntılar ise 2000 yılında bulunarak mezarlarından çıkarılmış ve kimlikleri tespit edilmişti. Öte yandan Savcılık Culibrk'i, Bosna Hersek'in Prijedor kentinden Bihaç kentinin batısında bulunan başka bir kasabaya yolculuk eden 7 Boşnak sivilin yolunu keserek öldürmekle suçluyor. 7 Boşnak sivilin cansız bedenlerinin Lisac toplu mezarında bulunduğu ifade edilen savcılık açıklamasında, Culibrk hakkında sivillere yönelik savaş suçu işlemekten ötürü soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Sırplar tarafından yönetilen Prijedor kentindeki dört kamptan biri olan Omarska toplama kampında Bosnalı Sırp operasyonu kapsamında ırk temizliği gerekçesiyle, esir tutulan 7 bine yakın Boşnak ve Hırvat sivil işkenceye maruz bırakılmış ve yüzlercesi ise öldürülmüştü. Savaşın sona ermesinin ardından, işkence gören on binlerce sivil arasından ölen binlerce sivilin cansız bedenleri toplu mezarlarda bulunurken, binlerce sivil ise halen kayıp. - SARAYBOSNA

Saraybosna, Sivil, Polis, Sırp, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Eski Sırp polis, Bosna Hersek'te gözaltına alındı - Son Dakika


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