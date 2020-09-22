Son dakika! Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı "1989 darbesi" davası 6 Ekim'e ertelendi - Son Dakika

Son dakika! Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı "1989 darbesi" davası 6 Ekim'e ertelendi

Son dakika gelişmesine göre Sudan'da halk protestoları sonucu geçen yıl darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de sanıklar arasında bulunduğu eski rejimin üst düzey isimlerinin yargılandığı "1989 darbesi" davasının duruşması 6 Ekim'e ertelendi.

Son dakika! Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı

Sudan'da halk protestoları sonucu geçen yıl darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de sanıklar arasında bulunduğu eski rejimin üst düzey isimlerinin yargılandığı "1989 darbesi" davasının duruşması 6 Ekim'e ertelendi.

Eski Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir ve döneminden üst düzey 27 ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve anayasayı ihlal suçlamasıyla 6'ncı kez hakim karşısına çıktı.

Başkent Hartum'daki Özel Ceza Mahkemesi Hakimi İsameddin Abdullah, daha geniş bir salon bulunması için mahkemenin 6 Ekim'e ertelendiğini belirtti.

Daha önce yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında duruşmanın Hartum'daki Dostluk Kongre ve Toplantı Merkezi'nde yapılacağı açıklansa da Abdullah mahkemeye uygun olmadığı gerekçesiyle merkezin tercih edilmediğini, yeni bir salonda yapılmak üzere duruşmanın 6 Ekim tarihine ertelendiğini açıkladı.

Duruşma bitiminde, sanık yakınları, "Artık adaleti yerine getirin "şeklinde slogan atarak yakınlarının serbest bırakılmasını talep etti.

Ömer el-Beşir, liderliğini yürüttüğü 1989 darbesi nedeniyle ocakta savcıya ifade vermişti.

Savcılık, 1989 darbesiyle anayasal düzeni bozmak suçlamasıyla Beşir ve yardımcıları hakkında 13 Mayıs 2019'da soruşturma başlatmıştı.

Eski Başbakan ve Milli Ümmet Partisi lideri Sadık el-Mehdi 22 Haziran'da, Halk Kongresi Partisi Genel Sekreteri Ali Hac ile partinin lideri ve eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Senusi de 20 Kasım'da ifadeye çağrılmıştı.

Sudan'da sivil hükümete darbe tertiplemek ve anayasayı ihlal suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması 21 Temmuz'da yapılmıştı.

Devrik lider Beşir, 1989'da seçilmiş hükümete darbe yapmıştı

Ömer el-Beşir'in 1989'da tuğgeneral rütbesiyle görev yaptığı Sudan ordusunun darbesiyle Cumhurbaşkanı Ahmed el-Mirgani ile Başbakan Sadık el-Mehdi görevlerinden alınmıştı.

Geçiş dönemi için kurulan yürütme ve yasama organı, "Ulusal Kurtuluş Devrimi" Komutanlığı Konseyi'nin Başkanlığına Beşir'i getirmişti. Beşir, 6 Ekim 1993'te kendisini cumhurbaşkanı ilan etmişti.

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine, ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir, 17 Nisan'da ev hapsinde tutulduğu Devlet Konukevi'nden, başkent Hartum'daki Kuber Hapishanesi'ne nakledilmişti.

Devrik lideri, yolsuzluk ve yasa dışı döviz bulundurmaktan 2 yıl hapis cezasına çarptıran mahkeme, 70 yaşından büyük olduğu gerekçesiyle cezasını rehabilitasyon merkezinde çekmesine hükmetmişti.

Cumhurbaşkanı, Sudan, Darbe, Ekim, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 14:53 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı '1989 darbesi' davası 6 Ekim'e ertelendi - Son Dakika

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