Son Dakika | Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı "1989 darbesi" davası 26 Ocak'a ertelendi - Son Dakika

Son Dakika | Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı "1989 darbesi" davası 26 Ocak'a ertelendi

19.01.2021 19:57
Son Dakika | Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı

Gelen son dakika haberine göre Sudan'da halk protestoları sonucunda ordunun 11 Nisan 2019'da düzenlendiği darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de sanıkları arasında bulunduğu "1989 darbesi" davası 26 Ocak'a ertelendi.

Sudan'da halk protestoları sonucunda ordunun 11 Nisan 2019'da düzenlendiği darbeyle görevine son verilen eski Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in de sanıkları arasında bulunduğu "1989 darbesi" davası 26 Ocak'a ertelendi.

Duruşma, Mahkeme Başkanı Isamuddin Muhammed İbrahim'in sağlık nedenlerinden dolayı davadan çekilmesi üzerine iki haftalık aranın ardından başkent Hartum'daki Subay Eğitim Enstitüsü'nde kurulan özel mahkemede yeniden başladı.

Mahkemeye yeni atanan Hakim Ali Ahmed Ali, savunma ve iddia makamı avukatlarının taleplerini dinledi.

Ali, iddia ve savunma makamlarının taleplerinin dinlenmesine devam edilmesi için davanın bir sonraki duruşmasının 26 Ocak'ta Yargıtay binasındaki konferans salonunda sanıklar olmadan gerçekleştirileceğini, taleplerin karara bağlanacağı ikinci duruşmanın ise 2 Şubat'ta yapılacağını söyledi.

Hakim, davadan çekilen Isamuddin'in yerine kendisinin atanması dışında mahkeme üyelerinde bir değişiklik olmadığını açıkladı.

Devrik lider Beşir, 1989'da seçilmiş hükümete darbe yapmıştı

Sudan'da 19 Aralık 2018'de hayat pahalılığı nedeniyle başlayan gösterilerin ülke genelinde rejim karşıtlığına dönüşmesi üzerine ordunun 11 Nisan 2019'daki müdahalesiyle 30 yıllık Ömer el-Beşir dönemi sona ermişti.

Beşir ve döneminin üst düzey 27 ismi, 1989'da seçimle göreve gelmiş ilk sivil hükümete darbe tertiplemek ve Anayasa'yı ihlal suçlamasıyla 21 Temmuz 2020'de ilk kez hakim karşısına çıkarılmıştı.

Davanın 15 Aralık 2020'deki son duruşmasında mahkeme, savunma makamının zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesi talebini reddetmişti.

Cumhurbaşkanı, Nisan, Sudan, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı '1989 darbesi' davası 26 Ocak'a ertelendi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İspanya Süper Kupa finalinde kırmızı kart gören Lionel Messi, 2 maç ceza aldı İngiltere'de koronavirüs nedeniyle en yüksek günlük ölü sayısı kaydedildi Yayıncı kuruluş, Süper Lig maçında protestosuna maruz kaldığı Fenerbahçe ile ilgili açıklama yaptı Son Dakika: Mersin'de kamyon ve otomobil çarpıştı: 5 ölü, 2 yaralı Çinli sağlık görevlilerinden koronavirüs itirafı: Konuşmamamız istendi FETÖ firarisi Hakan Şükür'ün babası, örgüte yardım suçundan hapis cezası aldı Rusya lideri Putin, dondurucu soğukta buz gibi suya girdi 12 yaşında hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı! Bebeğin babası ise 15 yaşında
Son Dakika: Türkiye'de 19 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 6 bin 818 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 19 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 6 bin 818 yeni vaka tespit edildi         
20:21
Türkiye'den Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Türkiye'deki Rum azınlığa yönelik ifadelerine tepki Türkiye'den Yunan Dışişleri Bakanı Dendias'ın Türkiye'deki Rum azınlığa yönelik ifadelerine tepki         
20:13
Mafya liderinin mezarı başında esrarengiz cinayet Mafya liderinin mezarı başında esrarengiz cinayet         
19:51
Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bülent Yıldıran hayatını kaybetti Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Bülent Yıldıran hayatını kaybetti         
19:21
ABD'den Hindistan'a S-400 tehdidi: Türkiye'ye benzer yaptırımları uygularız ABD'den Hindistan'a S-400 tehdidi: Türkiye'ye benzer yaptırımları uygularız         
19:07
Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi Gram altın tekrar 500 TL olur mu? Ünlü analist İslam Memiş son gelişmeleri değerlendirdi         
16:21
Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu Oyuncu Tuba Büyüküstün, Sefirin Kızı dizisine dahil oldu         
16:02
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen vatandaş sosyal medyada gündem oldu! Espriler havada uçuşuyor Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya benzeyen vatandaş sosyal medyada gündem oldu! Espriler havada uçuşuyor         
15:46
Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor         
15:04
Anne-baba, kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocadan şikayetçi olmadı Anne-baba, kızlarını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan kocadan şikayetçi olmadı         
14:54
Polis memuru, kurşun yağdırdığı kız arkadaşına olay öncesinde Polis memuru, kurşun yağdırdığı kız arkadaşına olay öncesinde "Patlatacağım bombayı, hazır ol!" mesajı atmış         
14:21
Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı         
13:53
130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor 130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor         
12:18
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz Polisin kurtardığı Kiraz böyle kandırılmış: Önce fuhuştan para kazan, sonra evleniriz         
10:36
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı Fener'de Mesut Özil sevinci yaşanırken yıldız futbolcu sessiz sedasız Türkiye'den ayrıldı         
08:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 20:46:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | Eski Sudan Cumhurbaşkanı Beşir'in yargılandığı "1989 darbesi" davası 26 Ocak'a ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei